Ploile au stricat o treime din grâul panificabil

Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Adrian Rădulescu a declarat că, din cauza ploilor abundente care au afectat culturile agricole, circa 30% din recolta de grâu din acest an nu va putea fi utilizată în panificaţie. \"Cred că vom ajunge, în acest an, la o producţie totală de cinci milioane de tone de grâu dar, din păcate, circa 30% din recoltă nu va putea fi utilizată în panificaţie. Până nu vom recolta integral suprafaţa cultivată cu grâu nu pot spune dacă vom apela la importuri. Sper ca până la data de 10 august să avem cifrele finale\", a declarat Rădulescu. Până la 28 iulie a fost recoltată o suprafaţă de 1,54 milioane ha (75%), producţia obţinută cifrându-se la aproape 4,4 milioane tone de grâu, cu o medie de 2,8 tone la ha. Estimările iniţiale ale MADR pentru recolta totală de grâu din 2010 erau de 6,64 milioane tone, de pe 2,064 milioane hectare. Conform oficialilor MADR, preţul grâului ajunge la 0,5 - 0,52 lei/kg pentru grâul panificabil, fiind în creştere. Secretarul de stat susţine că procesatorii români preferă grâul unguresc, mai ieftin: \"consider că procesatorii care importă acum grâu din Ungaria motivând că grâul nostru este de slabă calitate, nu au la ora actuală decât considerente de preţ, deoarece acesta este mai ieftin cu 25% decât grâul care se vinde pe piaţa internă\". 4,29 milioane tone de grâu, din totalul de 4,4 milioane recoltate, au provenit din sectorul privat, iar în spaţiile de depozitare se află 2,618 milioane tone. În 2010, inundaţiile au compromis aproape 110.500 hectare cultivate cu grâu.