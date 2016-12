Ploile continuă și în zilele următoare!

Nu scăpăm de ploi și de vreme mohorâtă nici în zilele următoare. Mai mult, vom avea parte în toată țara și de lapoviță și ninsoare, însoțite de intensificări temporare ale vântului, potrivit prognozei meteo publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă până la 12 decembrie. Cu toate acestea, va predomina o vreme ușor mai caldă decât în mod obișnuit. Abia când ne apropiem de 12 decembrie se va produce o răcire treptată a vremii, iar regimul termic va deveni normal pentru această perioadă. Soarele nu și-a mai arătat fața la Constanța de 25 de zile, și nici nu are de gând să o facă, potrivit ANM. Chiar dacă în următoarele zile vom avea parte de vreme mai caldă decât în mod normal, ne vor însoți ploile. Și astăzi, dar și mâine va ploua. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 3 și 8 grade C. Și temperaturile minime vor depăși pragul de 0 grade. Așa că se vor situa între 0 și 5 grade C. Mâine vremea va fi ceva mai rece. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 8 grade, iar cele minime între -1 și 4 grade.

CONDIȚII DE ÎNGHEȚ Specialiștii ANM au mai anunțat că în această perioadă se poate produce, izolat, îngheț la suprafața solului. În cultura grâului de toamnă, aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor pe adâncimea de sol 0-100 cm va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, la nivelul întregului teritoriu agricol al țării, relevă prognoza agrometeorologică întocmită de ANM. În acest context, ritmurile de creștere și dezvoltare la culturile agricole se vor desfășura în general normal, în cea mai mare parte a regiunilor agricole. Totodată, în depresiunile din nordul și centrul țării procesele fiziologice ale plantelor vor fi încetinite și chiar stagnate temporar. Culturile de orz și grâu de toamnă vor parcurge predominant fazele de răsărire (60-100%), apariție a frunzei a treia (40-100%) și înfrățire (20-100%). La rapiță semănată în perioada optimă se va menține faza de înfrunzire, plantele având în medie 5-15 frunze, iar la speciile pomi-viticole rămâne starea de repaus biologic, în toate plantațiile. În condițiile meteorologice menționate, lucrările agricole de sezon se vor desfășura pe ansamblu normal, cu excepția zilelor cu precipitații.