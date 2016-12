Plop foarte înclinat, „corectat” de lucrătorii de la Spaţii Verzi

În paralel cu programul edilitar de toaletare a arborilor din municipiul Constanţa, Primăria se ocupă şi de cererile venite din partea constănţenilor care semnalează unde există arbori uscaţi sau care prezintă pericol de cădere. „Pe parcursul verii am onorat cererile de la populaţie care vizau corecţia coronamentului arborilor, însă nu am intervenit cu lucrări de toaletare pentru că arborii s-au aflat în perioada de vegetaţie. Acum dăm curs tuturor cererilor ca să nu avem probleme aşa cum se întâmplă în Bucureşti sau în alte zone din ţară vizavi de căderea unor crengi sau arbori atunci când sunt intemperii”, a declarat şeful Serviciului Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală din Primăria Constanţa, George Coman. Mai sunt situaţii în care reprezentanţii Serviciului Spaţii Verzi se autosesizează şi intervin cu diverse lucrări în aliniamentele din oraş şi în cvartalele de locuit unde sunt arbori care trebuie toaletaţi sau tăiaţi pentru că reprezintă un pericol pentru cetăţeni. O astfel de intervenţie a avut loc, ieri, în faţa Liceului Telecom. O echipă de la Spaţii Verzi au adus o macara pentru a corecta un plop care se înclinase foarte mult deasupra părţii pietonale şi înspre gardul Liceului Telecom. „Nu am avut nicio cerere din partea conducerii liceului pentru a corecta plopul înclinat, însă a trebuit să intervenim pentru a preîntâmpina eventuale incidente, cu atât mai mult cu cât zona este intens circulată de elevi. Lunar soluţionăm între 50 şi 60 de cereri de la populaţie, însă o cerere poate conţine intervenţii la mai mulţi arbori”, a mai spus şeful Serviciului Spaţii Verzi.