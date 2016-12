„Plouă” cu pietruiri şi asfaltări la Cobadin

Asfaltarea, pietruirea sau alimentarea cu apă sunt proiectele prioritare pentru Primăria comunei Cobadin, în ceea ce priveşte infrastructura. După aprobarea bugetului local pentru anul 2013, primarul comunei, Cristian Telehoi, a declarat că pentru acest an banii locuitorilor se vor duce spre investiţiile în infrastructură. „Bugetul este aproape la fel ca cel de anul trecut. Sper să putem să ducem la bun sfârşit proiectele pe care ni le propunem. În primul rând vom începe pietruirea pe străzile rămase din proiectul demarat deja din 2010. Aici vom avea şi sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, prin Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri”, a declarat primarul Cristian Telehoi. El a precizat că în ceea ce priveşte asfaltarea, lucrările au fost oprite din cauza lipsei fondurilor. „În vara lui 2012 am realizat 40% din lucrările cuprinse în proiectul de reabilitare şi modernizare a străzilor din comună pentru că de atâţia bani am dispus la bugetul local. În Viişoara nu am putut să reabilităm prin pietruire decât jumătate dintr-o stradă ce se întinde pe 1.300 de metri. În Cobadin stăm mult mai bine cu lucrările, în prezent fiind doar câteva zone unde nu s-a ajuns cu piatra sau asfaltul. Anul acesta vrem să finalizăm lucrările în Cobadin şi să începem pietruirea şi asfaltarea în satele Negreşti şi Conacu”, a spus primarul. În condiţiile în care lucrurile vor decurge din punct de vedere bugetar aşa cum şi-a propus administraţia locală, locuitorii din Cobadin se vor bucura de o infrastructură rutieră modernizată. La capitolul alimentarea cu apă, anul trecut au fost finalizate lucrările în noul cartier de locuinţe, situat în apropierea satului Cobadin, urmând ca în acest an să se continue proiectul, astfel încât toate locuinţele să fie racordate la reţeaua de apă.