Plouă cu subvenții tehnocrate în economia „liberă“

O subvenție pe zi - asta pare să fie mantra tehnocrată. Acum s-a lansat programul „40.000 euro pentru românii care se întorc în țară și își deschid o afacere“, zis și Diaspora Start-Up. Să fie a 300-a subvenție din acest an? Am pierdut șirul. Are un buget de 30 milioane euro și vizează proiecte de cel mult 5 milioane euro bucata, plus includerea în programe de formare antreprenorială a cel puțin 3.000 de români care revin în patria-mamă. Autoritățile estimează că, prin acordarea de granturi de maximum 40.000 euro, ar urma să fie deschise cel puțin 300 de mici afaceri. „Care este diferența între cel care a făcut bani din contractele cu statul și îi dă pe mașini scumpe, după care bagă firma în faliment (spre exemplu), și Guvernul român, care are acces la banii din taxele tuturor europenilor și alege să îi dea pe astfel de programe?“, se întreabă analistul Florin Cîțu. În altă ordine de idei (dar în temă), Fondul de Garantare a anunțat joi că extinde accesul la creditare pentru IMM și start-up-urile din portofoliul CEC Bank. Astfel, din 17 octombrie, firmele vor beneficia de garantare 80% din partea FNGCIMM și vor trece printr-o procedură nouă, mai simplă și mai rapidă, de obținere a împrumuturilor (capital de lucru sau investiții) de la CEC.