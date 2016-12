Plus la Muncă, Transporturi şi Mediu, minus la Educaţie şi Agricultură

Guvernul va reduce anul viitor nivelul de cheltuieli acoperite de la bugetul de stat pentru Educaţie, Agricultură, Apărare, Interne şi Economie şi va majora alocaţiile Ministerelor Muncii, Transporturilor şi Mediului, calculate ca pondere în Produsul Intern Brut comparativ cu bugetele din acest an. Proiecţiile de cheltuieli rezervate ministerelor exclusiv din bugetul de stat sunt incluse în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2011-2013, aprobată, miercuri, de Guvern. Documentul prezintă o comparaţie între nivelul de cheltuieli totale estimate să fie acoperite anul viitor pentru ministere de la bugetul de stat şi nivelul din acest an, precum şi proiecţiile pentru intervalul 2012-2013. Sursa citată relevă astfel că totalul cheltuielilor alocate de la bugetul de stat vor scădea la Ministerul Agriculturii ca pondere în PIB, de la 1,07% în 2010 (5,4 miliarde lei) la 1,02% din PIB (5,5 miliarde lei). Cheltuieli acoperite de la bugetul de stat vor scădea şi la Ministerul Educaţiei ca pondere în PIB, de la 1,08% (5,53 miliarde lei) în 2010 la 1,03% din PIB (5,59 miliarde lei) în 2011. Ministerul Apărării Naţionale va înregistra de asemenea o scădere a cheltuielilor de la bugetul de stat, de la 6,59 miliarde lei în 2010 (1,29% din PIB) la 4,38 miliarde lei în 2011 (0,80% din PIB), tendinţă care va continua şi în următorii ani, când cheltuielile de la bugetul de stat ale Apărării vor fi limitate la 0,78% din PIB (4,6 miliarde lei) în 2012 şi la 0,73% din PIB (4,8 miliarde lei) în 2013. Aceeaşi situaţie va fi înregistrată şi la Ministerul Administraţiei şi Internelor, unde cheltuielile acoperite de la bugetul de stat vor scădea de la 1,70% din PIB (8,7 miliarde lei) în 2010, la 1,42% din PIB (7,7 miliarde lei) în 2011. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va avea anul viitor un buget de cheltuieli acoperite de la bugetul de stat mai mic decât în acest an, de 1,3 miliarde lei (0,25% din PIB) faţă de 2,1 miliarde lei (0,41% din PIB) în 2010. O reducere a cheltuielilor asigurate de la bugetul de stat este indicată în Strategie şi pentru Ministerul Sănătăţii, de la 0,99% din PIB (5 miliarde lei) în 2010 la 0,34% din PIB (1,8 miliarde lei) în 2011.