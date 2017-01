PMP Constanţa, reprezentat la nivel naţional

17:39:16 / 31 Decembrie 2013

Basescu,definitia oficiala a politicianului?

Pam-pam,sunt unii postanaci care vor cu tot dinadinsul sa-l faca pe Basescu piscul politicii romanesti!.Auzi aici;doctrina basescu,fan basescian,de unde ati luat-o fratilor ?Basescu nu este un politician formidabil,el a avut ca adversari politici niste ageamii ,fara experienta in viata reala a societatii..Basescu are simtul practic al lucrului cu oamenii.Are cam acelasi ton ,,smecheresc,direct'',ca si al lui Oprescu ,primarul capitalei.A luat salariu ,,comunist''adica pe munca concreta.Dupa cite am inteles ,cit a fost ambarcat,echipajul nu l-a injurat si nici nu au incercat sa-l dea la balta.La altul i se umple nasul cu ,,miasma''basista.Cum i-o mirosii lu' asta chiar nu inteleg.Si in politica ,basmele ispiresciene sunt de mare actualitate.Ca sa apari viteaz ,erou ,fat -frumos,salvator,trebuie sa te lupti cu zmeul zmeilor din politica romaneasaca.Pentra asta trebuie inventat .Cine poate fi?Presedintele .,Zmeul zmeilor,Zeul marilor si al oceanelor,ticalosul politic,animal politic.Aiurea.Un om care a profitat ,beneficiat,speculat,prostia unor infantili politici.A facut ce a crezut ca este mai bine.Din pacate nu a putut tine pe toti in brate,Domnul Presedinte Basescu si-a creat in acest fel un titlu de glorie in politica .Cine face insinuarea ca experienta unei pregatiri militare,munci concrete, nu slujeste la nimic politicianului,trebuie sa fie un magar.