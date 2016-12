PMP este deschis fuziunii cu FC

07:17:28 / 31 Ianuarie 2014

ingrijorarea este intemeiata

Sa minimalizezi si sa ironizezi actiunile politice ale altor partide in conditiile in care USL s-a dovedit catastrofal d.t.p.d.v. este penibil si nedemn . Mai bine sa-ti placa " mancarurile rafinate si parfumurile cu fiţe " decat mancarea si atmosfera imputita din puscarie , preferate de liderii si ministrii USL . Si noua ne plac serviciile secrete de cand acestea contribuie din plin la arestarea si judecarea politicianistilor puscariabili . USL nu va scapa de Basescu nici pe lumea cealalta . In ceea ce priveste pedeleul lui Blaga , acesta nu mai danseaza ci ţopăie . In aceste zile multi membri PDL vor alege ringul de dans al PMP .