PMP nu are probleme cu justiția - doar șefa e la arest

Unul dintre partidulețele de pe eșichierul politic care se străduiesc să iasă din anonimat este PMP. Vicepreşedintele formațiunii, Gabriel Berca, a ținut musai, sâmbătă, să spună că PMP este un partid care nu are probleme cu justiţia şi e o formațiune ce spune lucrurilor pe nume. Aflat undeva prin Suceava, el a atras atenția celor doi-trei fani ai formațiunii că sprijinul lui Traian Băsescu nu poate suplini activitatea membrilor de partid. Berca a susținut că înțelege că le este greu membrilor PMP să acționeze din cauză că partidul este atacat permanent (?!). Ne oprim aici. Înțelegem retorica politicianistă a lui Berca, însă îi amintim că partidulețul din care face parte mai are doar o mână de membri, căci numele mai cunoscute au părăsit demult formațiunea. În plus, afirmația sa că ”PMP este un partid care nu are probleme cu justiția” este falsă, căci fosta șefă pemepistă Elena Udrea are cele mai mari probleme cu justiția, ea aflându-se de două luni după gratii! Și nu ne amintim ca Udrea să-și fi dat demisia din partid.