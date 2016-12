PMP: Strugurii din via PDL-PNL sunt acri

Nici lor nu le place de ei... Cum arată din perspectiva Albei-ca-Zăpada, care tronează peste cei şapte pitici pemepişti din fundaţia cu acelaşi nume, fuziunea PNL-PDL? „Eu văd că spre asta se îndreaptă (fuziune - n.r.) şi înţeleg că trebuie să se întâmple asta chiar foarte repede, până la alegerile prezidenţiale. Mi-e greu să spun dacă vor merge până la capăt, dar înţeleg că ăsta e obiectivul. Cred că, de fapt, asta e şi cumva greşeala pe care o fac cele două partide. Era suficient în faza asta să facă o alianţă, chiar mai largă, nu doar cu PNL-PDL, cu un singur obiectiv: un singur candidat pentru alegerile prezidenţiale, care să lupte cu candidatul stângii, cu candidatul PSD, şi să câştige“, a declarat Sebastian Lăzăroiu, căci despre el este vorba, la RFI. Probabil că, în timp ce făcea această declaraţie, Lăzăroiu sărea cât putea de sus pentru a ajunge la bolta de care atârnă strugurii galben-portocalii, care, desigur, probabil că sunt acri. Credem că aşa se vede via sădită de PDL şi PNL fără ajutorul, sprijinul şi cozile băgate adânc în poveste ale PMP-ului. Lăzăroiu a mai spus că „să faci fuziune înseamnă mult mai mult, înseamnă să stai cu cineva şi să mănânci din aceeaşi farfurie“. În opinia lui Lăzăroiu, o fuziune între PNL şi PDL nu va aduce automat mai multe procente viitorului partid de dreapta: „Consecinţa firească a unei fuziuni făcute în pripă este că 15 plus 13 nu va face 28, aşa cum speră cele două partide, ci s-ar putea să facă undeva în jur de 20“, a estimat fostul consilier prezidenţial, în timp ce se ştergea pe barbă cu batista verde-albastră a PMP-ului. C-o fi 20%, c-o fi 19%, nu e 6%, scorul încasat de partiduleţul superultrapromovat de Băsescu! Şi, bineînţeles, de Udrea, care s-a aruncat în cap cu paraşuta, doar, doar o ridica România ochii să vadă ce pică din cer... N-a ridicat nimic... doar 6... la sută...