Pneumococul omoară tot mai mulţi copii

România are cel mai mare procent al mortalităţii infantile cauzate de pneumococ de pe continent, respectiv de 13,9%, după Moldova şi Ucraina, potrivit unui comunicat al Societăţii Naţionale de Medicină de Familie. Ultimele date ale Societăţii Române de Obstetrică şi Ginecologie arată că, în România, 2.250 de copii cu vârsta mai mică de un an au murit, anul trecut, din această cauză. Principalul responsabil de instalarea bolii pneumococice la copii este streptococul pneumoniae, o bacterie cunoscută sub numele de pneumococ, localizată în tractul respirator superior (nazo-faringe). Este unul din principalii agenţi patogeni infecţioşi la vârsta copilăriei, transmisibil de la om la om. Pericolul este cu atât mai mare cu cât, conform avertismentelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), există o rezistenţă din ce în ce mai mare a bacteriei la tratamentele clasice cu antibiotice.

INFECŢII PNEUMOCOCICE. Infecţiile pneumococice includ pneumonia, meningita, septicemia, otita medie, sinuzita sau bronşita. Copilul cu infecţie pneumococică prezintă simptome diverse, cum ar fi febră ridicată (mai mare de 39 de grade Celsius), frisoane, tuse, junghi toracic, otalgie, otoree, iritabilitate, anorexie, vărsături, cefalee, ameţeli. La copiii cu vârsta sub 5 ani, boala pneumococică provoacă moartea acestora mai mult decât orice altă afecţiune, incluzând aici şi SIDA, malaria sau rujeola. Pneumococul este cauza principală a mortalităţii infantile în întreaga lume, reprezentând 28% din totalul deceselor între 0 şi 1 an, urmată într-un procent de 21% de rujeolă.