PNG-CD şi-a desemnat candidaţii la Primăriile Cernavodă şi Năvodari

PNG-CD Constanţa şi-a prezentat ieri candidaţii pentru Primăriile Năvodari şi Cernavodă şi urmează să stabilească, în perioada următoare, candidaţii la locale pentru încă aprox. 15 localităţi, în comune mici, de maximum 2.000 de locuitori. „În aceste localităţi avem 85% din populaţia votantă care vor reprezenta votul decisiv pentru atingerea pragului de 7% pe care ni l-am propus”, a declarat liderul PNG-CD Constanţa, George Măndilă. Candidatul PNG-CD la funcţia de primar al oraşului Năvodari este juristul Adrian Culicencu. El susţine că la Năvodari nu există o strategie de dezvoltare durabilă pe termen lung. „Toate acţiunile întreprinse de administraţia locală şi Consiliul Local sînt punctuale, fără legătură între una şi cealaltă. Am constatat că primarul şi Consiliul Local au transformat plugurile în arme şi gloanţe”, a declarat aspirantul la funcţia de primar în Năvodari. El a menţionat că nu vrea să ducă o campanie agresivă, întrucît la Năvodari nu trece o zi fără atacuri între politicieni. Culicencu susţine că nici dacă va fi provocat nu va răspunde cu aceeaşi monedă. „Dacă am mai interveni şi noi cu atacuri, am arunca în aer administraţia locală”, a spus el. Candidatul PNG-CD şi-a lansat un site www.png-navodari.ro pentru a putea primi „întrebări, comentari, încurajări sau eventual descurajări” din partea cetăţenilor. Pentru Primăria Cernavodă, PNG-CD l-a desemnat pe Grigore Zanfir să aducă o schimbare în administraţia locală. Măndilă a mai spus că pentru listele de consilieri, PNG-CD ia în calcul două variante: „Ori vom prezenta o listă comună atît pentru municipiu, cît şi la judeţ, iar intrarea în consiliu să se facă prin alunecare, în funcţie de rezultat, ori vom face liste separate. La judeţ, listă va fi formată din vicepreşedinţii zonali şi candidaţii la funcţia de primar din principalele localităţi: Medgidia, Murfatlar, Mangalia. Năvodari, Hîrşova, Eforie, Cumpăna, Cernavodă, Ovidiu. La municipiu însă, lista va fi formată din constănţeni, în funcţie de CV - uri. Cătălin Dancu va face propunerile, iar ele urmeză să fie analizate de conducerea filialei de la Constanţa”.