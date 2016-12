PNL a finalizat textul moţiunii, urmează consultări cu partidele

12:19:53 / 02 Mai 2014

motiune

luati motiunea si stergeti va la fund cu ea. voi care nu stiti ce sa mai faceti. eu sunt un alegator care deja la cum a ti procedat m-a degustat . in primul rand erati o familie (usl) si locuiat in apartamentul romania ca o familie. in loc sa va rezolvati problemele intre voi faraa pre mult scandal a-ti divortat . fiecare aruncand cu noroi in celalalt. oricum eram cam nehotarat daca sa votez cu antonescu cand era in usl dar acum sunt foarte hotarat sa nu-l votez. sunt sigur pentru prima oara ca fac bine. pnl a-ti fost la guvernare 4 ani cu tariceanu si ce s-a facut bun... doar un singur lucru bun ( cat de cat) cota unica de impozit 16% altceva nu imi aduc aminte sau 5 km de autostrada. acum sa aliat cu ceilalti baroni sau baieti destepti de la pd, pmp ca sunt aceeasi car si ei au facut lucruri bune .. au inaugurat mai multi km de autostrada, si cele mai dureroase lucruri pentru familia mea fiind compusa de bugetari si cu un copil de a ne creste salariile cu minus 25% la amandoi si bineinteles de a scadea tva la toate produsele de la 19 la 24 % . pentru asta au cea mai buna apreciere din partea familiei mele. ei considera ca au facut bine. dar fiecare are o parere si cred ca multi sunt de acord cu ce am scris. altii care nu sunt poate au avut alte surse de a se descurca eu in schimb ca familia mea sa o duca mai bine sunt devoit sa lucrez in afara tarii acum iar ei stau acasa fiindu-mi foarte dor. . inca ceva nu sunt membru in nici un partid si nu m-a platit nimeni sa scriu aici .mai bine pnl si pdl pmp a-ti lasa guvernul sa-si faca treaba pana la alegeri ca fiicare ati avut prilejul sa va lafaiti mai mult de cate 4 ani si consider ca 2 ani cat au avut acestia la dispozitie sa ne facem cate o opinie. si ei au performanta de a pune ceva malai la pretul combustibilului care bineinteles mai baga si cate ceva la servicii si produse. deci indirect au si usl 2 o bila buna din partea mea sper sa o corecteze cat mai repede . ca si ei fac tam tam cu listele propuse pentru anularea accizei. nu am apucat sa semnam dar si familia mea care momentan sustine usl suntem de acord cu propunerea pmp si cu basescu de a scoate acciza. deci mai puneti la socoteala inca 6 semnatari. eu cred ca aveti alte solutii de a produce bani la buget si fara acciza. o solutie citind presa este sa incercati sa organizati si voi tombola cum face grecia cu bonurile si facturile colectate de catre cumparatori. ei punand la tombola masini si alte produse confiscate . asa fiecare v-a cere chitante si facturi la cumparare de produse si vor incepe disparitia evaziunii fiscale care bineinteles este mult mai mare decat cele 1-2 miliare cat estimati voi pe an ca iese din acciza asta. asa ca in concluzie la data actuala ne gandim pe cine votam..... va pup cu drag si asteptam sa vedem ce v-a mai fi ps. lasati motiunile pana dupa alegerile prezidentiale sa aiba si ei macar 2 ani de guvernare si faceti o campanie mai curata adica faceti reclama la persoanele care vreti sa le votam nu va mai uitati in gradina altuia... in primul rand uitati va la voi. succes