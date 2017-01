PNL a fuzionat cu AP

Fuziunea dintre PNL şi AP a fost consfinţită, vineri, la Palatul Parlamentului, printr-un congres comun, acest moment marcînd şi retragerea în societatea civilă a fostului preşedinte Emil Constantinescu. Înainte de semnarea Protocolului de fuziune PNL-AP, cele două partide au organizat fiecare cîte un congres dedicat fuziunii. La liberali, liderul PNL Călin Popescu Tăriceanu a prezentat şi a supus aprobării documentul, arătînd că fuziunea este o necesitate, în vederea refacerii unităţii dreptei din România ca opoziţie serioasă stîngii, dar şi pentru cîştigarea alegerilor. El a subliniat că PNL mai are nevoie de “argumentul unităţii” pentru a putea cîştiga alegerile. În cele din urmă, Congresul PNL a validat, cu unanimitate de voturi, modificările aduse statului partidului, în vederea fuziunii cu AP, prevederi care sînt incluse în Protocolul de fuziune dintre cele două formaţiuni şi care urma să fie aprobat în Congresele reunite. În paralel cu congresul liberalilor, s-a desfăşurat şi cel al AP, care a aprobat fuziunea cu PNL. Congresele celor două formaţiuni s-au reunit apoi, la Palatul Parlamentului, la tribună fiind prezenţi reprezentanţii conducerii celor două partide. Principalul punct pe ordinea de zi a fost prezentarea “Manifestului pentru o politică pragmatică şi civic liberală”, la final fiind semnat protocolul de fuziune PNL-AP. Scopul fuziunii ar fi, potrivit conducerii celor două partide, acela de consolidare a dreptei politice din România. Constantinescu a apreciat că fuziunea “nu a fost o acţiune conjucturală, dictată de interese personale sau de grup”, ci încheierea unui proiect politic şi începerea altuia. El a anunţat că, în urma fuziunii dintre PNL şi AP, se retrage din viaţa politică pentru a reveni în rîndurile societăţii civile, slăbită şi marcată de compromisuri, pentru a contribui la reconstrucţia ei, dar nu exclude posibilitatea unei candidaturi independente la preşedinţie. La rîndul său, premierul Tăriceanu a apreciat că fuziunea dintre cele două formaţiuni este răspunsul pe care dreapta autentică îl dă tuturor politicienilor care şi-au vîndut valorile ideologice şi care sînt incapabili să gîndească politici pentru modernizarea României. Liderul PNL a precizat că necesitatea acestui demers este dată de lupta împotriva riscului întoarcerii României spre dictatura unei singure persoane. Şeful liberalilor a mai susţinut că această mişcare politică va duce la consolidarea dreptei autentice împotriva “populismului de doi bani”, practiat de un partid prezidenţial fără scrupule şi ideologie, respectiv PD-L. Fuziunea PNL cu AP are loc după ce, anul trecut, cele două formaţiuni, plus PNŢCD, au semnat platforma de centru-dreapta, stabilind totuşi să meargă separat în alegerile pentru PE.