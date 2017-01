PNL acuză PDL că a votat împotriva propriilor amendamente doar de dragul de a face opoziţie

Deputatul PDL Petre Străchinaru susţine că bugetul pe anul 2008 este atît de încărcat încît nu are acoperire reală în economia ţării sub nicio formă. El a declarat vineri că atît specialiştii cu care a discutat, dar şi colegii parlamentari i-au spus că bugetul pe anul 2008 este \"de fantomă\" şi nu se bazează pe elemente reale. De asemenea, el a afirmat că a rămas cu un gust amar, deoarece este prima dată în acest mandat cînd s-au luat bani din bugetul culturii. În schimb, deputatul PDL Ioan Oltean a declarat că formaţiunea din care face parte nu are motive să atace la Curtea Constituţională legea bugetului de stat pe 2008: \"PDL a votat împotriva bugetului de stat, dar a votat în schimb în favoarea bugetului asigurărilor sociale pentru a asigura continuitatea şi resursele pentru plata pensiilor şi a altor drepturi din această sursă. Încă de ieri (joi - n.r) se zvonea că PDL va ataca la Curtea Constituţională legea bugetului. Nu a făcut-o, nu există motive ca PDL să conteste constituţionalitatea legii bugetului de stat\". În replică, deputatul PNL Mihai Sandu Capră a declarat, vineri, că PDL a ajuns în situaţia hilară să voteze împotriva propriilor amendamente la legea bugetului pentru 2008, doar pentru a arăta că face opoziţie. Capră, membru al Comisiei de buget finanţe, este de părere că parlamentarii PDL nu înţeleg să facă opoziţie decît prin a vota \"împotrivă\", arătînd că aceştia au votat împotriva propriilor amendamente sau chiar a titlului legii. \"Sperăm ca, prin bugetul pe 2008, reducerea decalajelor faţă de celelalte ţări europene să fie accelerată prin investiţii suplimentare în acele domenii care transformă pe termen lung viaţa de zi cu zi a cetăţeanului, cum sînt educaţia, sănătatea, agricultura şi transporturile\", a mai spus Capră.