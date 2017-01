PNL, acuzat că practică politica pumnului în gură

07:58:26 / 30 Mai 2015

lprostitutie

politica pt roman e ca carnea de.porc .nu se poatr ca un partid mafiot sa puna mina pe o firma adevarata (pnl).dupa ce au furat tara can codru cu basescu si udrea niste nemernici sa reuseasca sa puna mina pe singurul partid adevarat de dreapta . acum colegi din pnl care vor critica pdlistii hoti care au dosare penale vor fi dati afara! asa vrea buldogul care are dosare pt puscarie. pt fecioara am un sfat ss scape pnl de oamenii lui basescu si sa faca pace cu tariceanu ghise si vor fi invingatori multi ani de aici inainte. traissca adevaratul ....pnl