PNL: „Adio, Guvern, rămân la putere!”

06:53:41 / 03 Iunie 2014

...adio PNL

...ultimul ramas bun: adio PNL!...stau si ma uit si ma minunez: ce prosti am fost sa credem ca PNL/ul de astazi continua traditia vechiului partid! ...cei care au intrat la conducere au confiscat toata puterea sa se intareasca in functii, sa ,,agoniseasca,, cat mai mult. Acesta a fost crezul lor, nu liberalismul! Acum, ca li se deschid noi perspective pentru buzunare se vor dezice de partid. Sunt in stare sa/l uneasca si cu haitele Iadului, numai sa le mearga bine...o sa vedeti ce iese din fuziunea asta cu pedeleul....un rahat si/o prastie! Ei vor lua prastia sa traga mai departe in ciori,-adica sa mimeze politica, iar noi vom ramane cu rahatul! ...ca sa avem ce manca!