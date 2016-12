PNL, bîntuit de duhul pedelist

Deoarece este de actualitate, revin asupra temei cu iepuraşii din PNL Mangalia. Unul dintre candidaţii la şefia acestui partid vorbea despre apariţia în competiţie a iepuraşului roşu şi a iepuraşului portocaliu. Cum, în ultimii ani, şi-au băgat nasul în problemele interne ale PNL Mangalia tot felul de neaveniţi, aluzia este clară. Diverşi factori de pe plan local sînt interesaţi să arondeze acest partid unor interese de grup. După cum am mai scris, ţinta mişcătoare este reprezentată de Consiliul Local Mangalia. La ora la care scriu aceste rînduri, încercînd să aflu identitatea celor doi iepuraşi, la Tribunalul Constanţa, se derulează un nou episod din procesul dizolvării CL. Deşi sînt convins că nu se va lua o decizie definitivă, este posibil să avem parte de noi surprize.Oricum, cafturile politice pentru această baricadă sînt în toi. În paralel, diversioniştii şi-au concentrat atenţia asupra momentului decisiv din PNL Mangalia - alegerile din 27 septembrie ac. Paradoxal, cei care se agită cel mai mult pe marginea acestui eveniment nu sînt liberalii! Pentru cei mai mulţi dintre ei, inclusiv pentru conducerea organizaţiei judeţene, varianta cea mai comodă ar fi cea actuală, cu Viorel Oleniuc în frunte. E posibil ca, printr-o mişcare strategică cu iz preventiv, Oleniuc să revină asupra deciziei sale de a nu mai candida pentru preşedinţia partidului. Nu m-aş mira absolut deloc ca pasul făcut înapoi să reprezinte debutul unei tactici parşive. Acum este momentul ca mai marii partidului să ia pulsul celorlalţi activişti şi să vadă în ce măsură răzvrătiţii dau semne că vor să-i sprijine pe noii pretendenţi la şefie. Deocamdată, trebuie să recunosc, în PNL Mangalia, este linişte şi pace. În majoritatea lor, liberalii îşi văd de vechile lor tabieturi. Nu se agită prea mult, cu excepţia consilierilor teleghidaţi în lupta cu primarul Tusac, nu fac valuri. Declaraţiile cu iz revoluţionar făcute de Sorin Andrei şi Sorin Mihai, care s-au înscris în cursa pentru şefia partidului, nu au stîrnit un interes deosebit în anturajul PNL Mangalia. Ca atare, la această oră, nu am numărat prea mulţi adepţi puşi în slujba adevăratei identităţi a PNL Mangalia, care musai trebuie recăpătată cu orice preţ şi orice jertfă, zic cei doi, susţinuţi de Mircea Diaconu, o floare cu care nu se face primăvara! Aiurea! E greu de crezut că PNL Mangalia va scăpa prea repede şi uşor de duhul pedelist, cu bască de deputat, care îl bîntuie de la un capăt la altul! Lupta înverşunată din interiorul Consiliului Local vorbeşte de la sine despre interesele care îi unesc pe domnii consilieri în cuget şi-n simţiri, după cum zice poetul de serviciu. Acestea fiind datele problemei, înţelegem mai uşor de ce miza alegerilor din PNL este atît de mare. După cum am mai comentat în cadrul acestei rubrici, pentru supremaţia mult dorită în Consiliul Local, este important să te faci frate cu PNL. De aceea, sînt partide care îşi pregătesc de zor cîte un iepuraş. Acum, după retragerea temporară, zic eu, din cursă a lui Viorel Oleniuc, orice apariţie la start este privită cu multă reţinere şi suspiciune. Al cui iepuraş este ăsta? La rîndul lor, candidaţii, oarecum timoraţi, contestă statutul lor de iepuraşi. Deşi se părea că a rupt gura tîrgului cu declaraţiile sale explozive, Sorin Andrei continuă să nu se bucure de o credibilitate prea mare. Despre el se spune că ar fi… iepuraşul portocaliu, rol atribuit chiar de către unii consilieri din PD-L. Mă refer, desigur, la cei care nu-l agrează pe deputatul Iorguş. Strîns cu uşa de Ion Mincă, liderul PC Mangalia, domnul Zanfir a încercat să dea milităria jos din partidul său, fiind acuzat că nu reuşeşte să-şi mobilizeze consilierii la diverse şedinţe imaginare. Cum PNL reprezintă pentru domnia sa a doua dragoste, s-ar putea să asistăm la un nou divorţ politic… Desigur, spre sfîrşitul anului, după prezidenţiale.