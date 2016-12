PNL depune încă două moţiuni simple la Cameră

Deputaţii PNL Bogdan Olteanu şi Alina Gorghiu au anunţat, ieri, că în Biroul Politic Central al partidului s-a decis iniţierea a două noi moţiuni simple împotriva Guvernului, prima “prin care să solicităm publicarea imediată a acordului cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi cu celelalte instituţii internaţionale care creditează România”, iar a doua, privind bugetul scăzut pentru Cercetare. Olteanu a arătat că România este singura ţară din lume care nu şi-a făcut publice înţelegerile cu FMI. În plus, deputatul PNL a spus că un alt motiv este şi “judecarea oportunităţii acordului şi a modului în care a fost încheiat”. Olteanu a spus că acest acord “nu poate să conţină clauze de confidenţialitate”, motivînd că acest lucru “nu este permis nici prin legislaţia română”: “Toate acordurile României de pînă în 2005 au fost publice. După 2005, am renunţat la colaborarea cu FMI şi am condus economia singuri, pe vremea guvernării liberale. S-a revenit acum la un parteneriat, probabil Guvernul Boc consideră că are nevoie de aşa ceva. Trebuie să folosească şi celelalte reguli şi să facă acest acord public”. Moţiunea privind publicarea imediată a acordului cu FMI a fost depusă la Camera Deputaţilor. La rîndul ei, Alina Gorghiu a declarat că va iniţia “o moţiune simplă adresată şi de această dată ministrului Educaţiei şi Cercetării, Ecaterina Andronescu”, pe domeniul Cercetării, care va fi depusă în plen lunea viitoare: “De data aceasta a venit rîndul Cercetării. Credem că e un subiect extrem de important. România nu va ieşi din criză dacă nu va reinvesti resurse financiare importante în aceste domenii. Sîntem singura ţară din UE care îşi reduce bugetul cercetării cu 70%, în condiţiile în care toate celelte ţări din UE îşi cresc acest procent pe cercetare în perioade de criză. Sîntem la nivelul la care am pregătit documentarea pentru această moţiune simplă pe Educaţie, pe Cercetare”. Ea a precizat că deputaţii PNL vor discuta şi analiza, luni, la şedinţa Gurpului parlamentar din Camera Deputaţilor, şi vor stabili “direcţiile pe care se va merge în cadrul acestei moţiuni”.