PNL dorește să schimbe legea electorală în urma eșecului la alegerile locale

10:16:50 / 07 Iunie 2016

romanii si burghiuuu

Auzi....HA HA HA....Alintat-o TU esti NUMITA temporar in fruntea PDL PNL ..La fel si blaga porcul asomat....Nu va ales nimeni fatuc- o..Iar alegeri in singur tur sant peste tot chiar si in Uniunea Sovietica Aialanta...USA....Intru- un singur tur se vede calitatea celui ALES...Dar TU nu ai de unde sa stii....Ai fost numita...InTurul 2 se fac masinatiuni manevre oculte ..aliante minciunoase....Cum a incercat Predoiu sai ceara lui Nicusor Dan sprijin chipurile pt ca el ar avea mai multe sanse la loc1...Minciunii..Un singur TUR va scoate mai multi oameni la vot.Pentru AlLINTATA BURGHIUU ...Tururi fara numar pana o iesi Predoiu Primar....HAHAHa...IAR MAJORITATE in parlament PDL PNL va avea doar daca......TU si Porcusorul de Blaga o sa va dati demisia