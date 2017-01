“PNL este un partid şedinţoman, un partid de cadre şi de notabili”

Vicepreşedintele PNL Ludovic Orban a declarat, ieri, la deschiderea Şcolii de vară “I.C.Brătianu” a Cluburilor Studenţilor Liberali, că formaţiunea din care face parte este “un partid de cadre şi de notabili”: “Niciodată nu am avut mai mult de o mie de membri într-o organizaţie locală. Am avut între 500 şi 1000 de membri şi dintre aceştia mă întreb cîţi sînt activi cu adevărat. PNL a avut un comportament de partid sezonier. Pînă în urmă cu 12-14 ani nu se activa decît în campanii electorale. Eu spun că politica se face zi de zi, nu numai în timpul campaniei. Poate că aceasta este cultura organizatorică a partidului nostru. Plus că PNL este un partid şedinţoman, iar activismul de partid a fost perceput prin participarea la şedinţe, este un partid de cadre şi de notabili mai degrabă decît un partid de mase. Trebuie să ieşim din turnul de fildeş, iar voi sînteţi cei care veţi duce partidul mai departe peste 10-15 ani”. Întrebat ce părere are asupra unei eventuale implicări a şefului statului în campania electorală din toamnă în favoarea PD-L, Orban a răspuns: “Traian Băsescu poate să facă orice, inclusiv un nou referendum, dar gîndindu-mă la poziţia actuală a lui Traian Băsescu, adică pe derdeluş, nouă ne este total indiferent ceea ce va face el în timpul campaniei electorale”.