PNL Iaşi vrea 30% la europarlamentare

Ţinta PNL la alegerile europarlamentare în judeţul Iaşi este obţinerea unui scor de 30%, conform unui anunţ al liderului filialei municipale a liberalilor, Marius Dangă, care a apreciat că procentul poate fi atins, întrucât PNL are în judeţ 45 de primării dintr-un total de 98. „Pe ţară am spus că vrem 25% pentru PNL, iar Iaşiul trebuie să fie peste medie. Am avut recent o întâlnire cu ei şi toţi sunt montaţi şi pregătiţi“, a afirmat liberalul ieşean Marius Dangă. El a spus că, în municipiul Iaşi, ţinta PNL este obţinerea a 25 de procente. „Dacă nu obţinem un scor cu cifra 2 în faţă pe municipiul Iaşi, ne îngreunăm atingerea obiectivelor PNL atât la prezidenţiale, cât şi la alegerile din 2016. Avem acum şase consilieri municipali, care au candidat pe lista USL, ceea ce înseamnă echivalentul a 22%. Trebuie să scoatem măcar acest scor şi sub sigla noastră“, a precizat Marius Dangă. El a mai afirmat că la localele din 2008, când PNL a mers singur în alegeri, liberalii au fost pe primul loc, în mediul rural, în judeţul Iaşi. Dangă a adăugat că nu vede de ce, la scrutinul din 25 mai, lucrurile ar sta altfel.