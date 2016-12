PNL, în căutarea unui lider

Instalarea la cârma țării a unui Guvern compus din tehnocrați nu le-a picat prea bine liberalilor. Ba chiar s-au arătat deranjați de faptul că fostul lor șef, actualul președinte Klaus Iohannis, i-a scos din cărți pentru formarea unui nou Executiv, deși liberalii așteptau de un an să preia frâiele țării. Pe lângă faptul că nu se află nici în căruță, nici pe jos, adică nici la guvernare, nici în opoziție, cei de la PNL se confruntă și cu o altă problemă majoră: lipsa unui lider autentic, care să tragă partidul după el. Cei doi co-președinți, Alina Gorghiu și Vasile Blaga, nu sunt văzuți drept politicieni cu un „pedigree autentic de lider”, ci, mai degrabă, ca oameni din linia a doua, care stau în spatele celor cu priză la public. În ceea ce o privește pe Alina Gorghiu, propulsarea acesteia în fruntea vechilor liberali a fost considerată o soluție de avarie a lui Iohannis. Nici partea cealaltă a PNL, adică tabăra portocalie, nu stă prea bine la capitolul lideri, deoarece Blaga a fost considerat mai mereu omul din umbră și mai puțin omul providențial, așa cum a fost Traian Băsescu pentru fostul PDL.

În condițiile în care nici Alina Gorghiu și nici Vasile Blaga nu sunt văzuți a fi în stare să profite de trendul ascendent în care s-a aflat PNL în ultimul an, analiștii politici spun că liberalii au nevoie ca de aer de un lider autentic. Același lucru îl spune și scriitorul și politologul Stelian Tănase. El a afirmat că PNL are „prea mulți șefi, dar niciun lider real”, iar în partid domnesc „incertitudinea și haosul”. Tănase afirmă că cea mai bună mișcare în actualul context ar fi readucerea lui Crin Antonescu în fruntea PNL. Politologul a mai apreciat că „liberalii sunt acum împărțiți pe găști, între PNL și PDL, între linia Blaga și linia Gorghiu”, fapt care nu numai că-i face vulnerabili la alegerile din 2016, dar a și dus la excluderea lor de la negocierile legate de formarea noului Guvern. O dovadă a haosului care domnește în PNL este faptul că „pas cu pas”, vorba cărții sale, Iohannis a început să se îndepărteze de unii dintre liderii PNL. Printre aceștia se numără și Teodor Atanasiu, considerat până nu demult drept cel mai mare “combinagiu” de la Palatul Cotroceni. Pentru că Iohannis s-a convins tot mai mult de lipsa de veridicitate a rapoartelor informative primite de la acesta, potrivit informațiilor din presa centrală, Atanasiu ar fi căzut în dizgrația lui Iohannis. În aceste condiții, să ne așteptăm la o detașare a președintelui de PNL și la apariția unui partid prezidențial? Nu ar fi exclus, mai ales după ultimele jocuri ale șefului statului, care are propriul său Guvern.