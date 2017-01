PNL, intoxicat cu „băsism“

08:48:57 / 27 Iulie 2016

NU SE MAI REGASESTE SI PLEACA

S-a suparat ca vacarul pe sat . Dezamagirea dlui Falimente este sinonima cu dezamagirea sotului impotent care-si vede consoarta in bratele altuia . Vechi liberal cum se pretinde , ba chiar alterat de atata vechime , a tacut si n-a facut nimic pentru a impiedeca patrunderea " basismului " in noul si marele PNL , fenomen datorat in realitate faptului ca toti politicianistii romani poarta virusii mortali inoculati in politica de PSD . Toate partidele si partiduletele de acum si din viitorii 3o de ani vor purta stigmatul iliescian , demn urmas al comunistilor de categoria doua , cei de astazi fiind de categorii inferioare . Dl Falimente . ramas fara idealurile care l-au facut sa se simta bine in USL - unde nu era nicio urma de basism - alaturi de impostorul Ponta , a procedat acum ca musca atrasa de aromele florilor din gradina altuia , si care s-a oprit in flegma puturoasa gasita pe drum , adica in ALDE si a inceput s-o savureze cu nesat . Dar ce conteaza intr-o tara in care , astazi , toate partidele sunt formate din traseisti de talia lui Falimenete .