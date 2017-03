PNL, între Chiţac şi Dragomir: alegeri cu cântec și chemări în instanță

În loc să strângă rândurile după eșecul din alegerile parlamentare, liberalii sunt mai divizați ca oricând. Scandalurile pentru putere sunt mai intense ca niciodată. Practic, ceea ce se întâmplă la centru are efecte și în teritoriu. La Constanța, spre exemplu, există un război cât casa. Decizia organizației județene Constanța de a fixa alegerile pentru șefia organizației din municipiul reședință de județ în 31 martie a provocat un scandal imens, care s-a lăsat cu acuze foarte grave și trimiteri în judecată. Supărat că organizarea alegerilor din cadrul filialei s-a făcut peste capul său, președintele interimar al organizației municipale Constanța a PNL, Vergil Chițac, a organizat, joi, o conferință de presă, în cadrul căreia a spus că o anumită tabără vrea să pună mâna pe putere.

Aproximativ 700 de liberali din municipiul Constanța sunt invitați vineri, 31 martie, la Casa de Cultură a Sindicatelor, pentru a alege noua conducere a organizației locale, cea mai importantă din județ. În principiu, pentru funcția de președinte al Organizației Municipale Constanța a PNL s-au înregistrat patru candidați, unul - George Muhscină - susținut de o tabără, cea a președintelui organizației județene, Gheorghe Dragomir, iar ceilalți trei, Sorina Tușa, Hira Stere și Romeo Caius Rezeanu, susținuți de tabăra senatorului Vergil Chițac, președintele interimar al organizației municipale Constanța a PNL. În principiu, lucrurile ar fi trebuit să fie limpezi și să se desfășoare în liniște. Numai că nu sunt deloc așa, pentru că decizia organizației județene Constanța de a fixa alegerile pentru șefia organizației din municipiul reședință de județ în 31 martie a provocat un scandal imens, care s-a lăsat cu acuze foarte grave și trimiteri în judecată.

ACUZE DE UZURPARE DE CALITĂȚI OFICIALE

Supărat că organizarea alegerilor din cadrul filialei s-a făcut peste capul său, Vergil Chițac a participat, joi, la o conferință de presă, alături de cei trei candidați susținuți de el - Sorina Tușa, Hira Stere și Romeo Caius Rezeanu. Senatorul a adus acuze destul de grave taberei lui Gheorghe Dragomir, din care mai fac parte George Muhscină și Robert Boroianu. Președintele interimar al PNL Constanța a afirmat că ceea ce au făcut organizația județeană și, în special, Comisia de organizare a alegerilor, pe care o acuză de uzurpare de calități oficiale, este un abuz grosolan. „M-am declarat și vreau să fiu garantul alegerilor corecte în interiorul filialei Constanța, în ciuda presiunilor la care am fost supus. Nu pot tolera abuzul, care a devenit un deja-vu o dată la patru ani, când au loc alegeri interne la PNL Constanța. Am contestat aceste alegeri atât la nivel național, cât și în justiție. Contestarea se bazează pe doi piloni. Întâi de toate, nu sunt de acord cu data de 31 martie, pentru că nu am fost consultați. Noi ne doream ca aceste alegeri să aibă loc în 8 aprilie. Cum este posibil să planifici data alegerilor chiar în ziua în care președintele organizației municipale (Vergil Chițac, n.r.), și se știa lucrul asta de două săptămâni, se află plecat din oraș într-o delegație parlamentară? Am contestat și convocatorul, pentru că nu ni s-a prezentat lista de candidați“, a spus Chițac. El și-a continuat tirul de acuzații la adresa organizației județene, spunând că la alegerile din 31 martie vor fi aduși membri de care habar nu avea că există. „În vară, am făcut un recensământ al tuturor membrilor PNL. Am luat Registrul Național al membrilor și, la capătul acestui proces, am rămas cu 270 de membri la municipiu. Convocatorul pe care l-au prezentat cei de la județ conține 700 de membri. Am observat că în Constanța sunt 400 de oameni care s-au înscris în 2016”, a declarat Vergil Chițac. Cu alte cuvinte, Chițac spune că au „răsărit“ din pământ 400 de membri. Liderul liberal susține că toate aceste imixtiuni în treburile organizației pe care o conduce sunt făcute pentru a-l instala la conducerea filialei pe George Muhscină. „În campania pentru parlamentare, Muhscină a fost prezentat drept candidatul PNL la funcția de primar al Constanței, în 2020. Atunci, lui Muhscină i s-a dat sceptrul puterii. Pentru mine asta a fost edificator în privința evoluției lucrurilor în partid“, a spus Chițac. De asemenea, el a spus că a primit, miercuri, prin fax, o decizie potrivit căreia Romeo Caius Rezeanu a fost descalificat din cursa pentru șefia organizației municipale pentru că... „nu și-a plătit cotizația în ultimele luni“. „Ăsta e un alt semn că zarurile sunt aruncate pentru un anume candidat. Cert este că nu ne vom prezenta la alegerile de vineri, pentru că asta ar însemna să le validăm. Vom aștepta o decizie a conducerii centrale referitor la contestația noastră. Dacă ne va fi favorabilă, vom organiza alegerile în 8 aprilie, dacă nu, atunci ne vedem în instanță, unde vom contesta atât alegerile pentru șefia organizației județene, cât și cele pentru organizația municipală. Nu vreau ca ăștia să-și bată joc de mine“, a punctat Chițac. El a mai afirmat că, de ani buni, PNL Constanța este asistatul social al PSD.

CHIȚAC, INCLUS LA CANTITATE NEGLIJABILĂ

De partea cealaltă, președintele organizației județene Constanța a PNL, Gheorghe Dragomir, a declarat că 31 martie este data oficială în care se vor organiza alegerile. „S-a stabilit un calendar pe tot județul și nu putem să ne abatem de la el pentru că timpul este foarte scurt“, a spus Dragomir. El a răspuns și acuzației că au fost aduși aproape 400 de membri în organizația municipală Constanța, fără știrea lui Chițac. „Acei 400 de membri sunt de mulți ani în partid, de dinainte ca domnul Vergil Chițac să viseze că va fi în PNL. În ceea ce privește data alegerilor, vă spun că cei de la municipiul Constanța au fost întrebați și nu înțeleg de ce se face atât scandal. În plus, vă spun că abia luni, 27 martie, am aflat că Vergil Chițac va pleca într-o delegație. Nu e nicio problemă dacă președintele interimar e plecat, el poate fi substituit cu succes de un vicepreședinte“, a mai afirmat Dragomir.