PNL, moștenitorul lui Băsescu?

18:17:36 / 26 Ianuarie 2015

degeaba

Nu simpatizez cu vreun partid dar ca tot romanul ,ma pricep la fotbal,medicina si politica.La fel ca in cazul puiului de cuc care isi arunca "fratii"din cuib se va intampla cu PNL_ul, ce a invelit cu bruma de credibilitate ce i-a mai ramas cea mai penbila gasca politica numita PDL.Iar asta se va intampla pana cand romanul care are memoria scurta de altfel ,va uita toate masurile prostesti si profund antisociale luate sub conducerea gnomului Boc;si atunci vor devora PNL si vor iesi din nou la lumina curati ca la Nufarul.