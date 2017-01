PNL nu-l va invita pe Băsescu la lansarea eurocandidaţilor săi

Vicepreşedintele PNL, senatorul de Constanţa Puiu Haşotti, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că atitudinea preşedintelui la lansarea candidaţilor PSD a fost una lipsită de bun simţ, mai ales că el era oaspete acolo. Haşotti a precizat că nici măcar calitatea sa de preşedinte al ţării nu i-a dat dreptul să folosească cuvinte jignitoare la adresa mai multor membri PSD şi, în special, la adresa unui fost şef al statului. \"Din respect pentru persoanele care l-au invitat acolo, Traian Băsescu trebuia să aibă o atitudine demnă de un şef al statului. Traian Băsescu nu era doar un simplu om politic sau un cetăţean de rînd, ci chiar preşedintele ţării, care, numai prin titulatura pe care o are, trebuie să fie un exemplu de conduită şi respect faţă de cetăţeni. Comportamentul lui Băsescu la şedinţa PSD a fost mai mult decît deplasat. Traian Băsescu este un personaj imoral, care nu are ce căuta în fruntea statului. A încerca să se spună că Traian Băsescu are moralitate este un lucru iluzoriu. Traian Băsescu are un comportament politic anormal\", a declarat Haşotti. Vicepreşedintele PNL a spus că partidul din care face parte nu îl va chema pe Băsescu la lansarea candidaţilor săi, aşa cum a făcut-o PSD: \"E normal să nu-l invităm pe Băsescu la lansarea candidaţilor, aşa cum victima nu-şi invită călăul în casă. Păi cum să-l invităm noi pe Traian Băsescu, cînd acesta a declarat în 2006 că vrea să ne distrugă?\" În ceea ce priveşte votul uninominal, Haşotti a spus că PD şi Traian Băsescu, de fapt, nu vor ca Legea votului uninominal să fie aprobată. În opinia senatorului, de fapt, propunerea lui Traian Băsescu de a se organiza referendum pentru adoptarea Legii votului uninominal este \"doar intrarea în campania electorală pentru PD a preşedintelui\". \"Traian Băsescu niciodată nu a vrut ca votul uninominal să se aplice. Chiar şi acum cînd spune că doreşte acest lucru, el minte. Preşedintele se bazează pe faptul că, pentru validarea referendumului este nevoie de o prezenţă la vot de 50% + 1 din numărul total al alegătorilor. Acest lucru cred că va fi destul de greu de obţinut şi tocmai pe acest lucru se bazează Băsescu\", a declarat Haşotti. Prezent la conferinţa de presă, preşedintele PNL Constanţa, deputatul Gheorghe Dragomir, a declarat, la rîndul său, că PD şi Traian Băsescu fac declaraţii false cînd spun că vor vot uninominal. \"Partidul Democrat nu vrea vot uninominal pentru că nu are oameni care să scoată în evidenţă partidul. Ei se bazează pe omul-locomotivă numit Traian Băsescu\", a declarat Dragomir. La rîndul său, Victor Manea, secretarul general al PNL Constanţa, a declarat că organizaţia din care face parte se va concentra în campania electorală pe problemele ce ţin de Uniunea Europeană. \"Oamenii au nevoie de informaţii cu privire la modul în care funcţionează Uniunea Europeană şi rolul parlamentarilor români care-i vor reprezenta acolo\", a declarat Manea.