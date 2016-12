PNL ratează schimbarea la faţă

Liberalii constănţeni au ratat cîteva situaţii favorabile pentru a ieşi din starea de amorţeală în care se complac de o anumită perioadă. După Congresul PNL, echipa pro Tăriceanu ar fi trebuit să facă pasul în faţă şi să spună lucrurilor pe nume. Fraţilor, noi ăştia sîntem! Nu cred că le-ar fi tăiat nimeni capul! Dimpotrivă, la vremea respectivă, ar fi fost mai mult decît necesară o discuţie bărbătească, deschisă, cum se spune, între grupările influente din organizaţia judeţeană Constanţa. Din păcate, discuţiile s-au purtat pe la colţuri, în cercuri restrînse, ca de la om la om, cînd cu Crin, cînd cu Orban, în rolurile principale. Cei implicaţi şi-au pierdut vremea în întîlniri sterile. Mai marii din PNL Constanţa, mă refer la cei care au mers ca orbeţii pe mîna lui Călin Popescu Tăriceanu, s-au temut că vor fi măturaţi de noul val. În general, aşa se procedează în politichia noastră! Nu contează rezultatele, ci apartenenţa la o gaşcă sau alta, favorizaţi fiind cei care se află în frunte. A urmat, după aceea, manevra total neinspirată a lui Puiu Haşotti, care, uitînd pe cine a susţinut la Congres, s-a apucat să-l atace pe Tăriceanu, alături de care a mers multă vreme umăr lîngă umăr. A fost o dovadă evidentă de slăbiciune, poate chiar de laşitate. La experienţa politică pe care o are, domnul Haşotti ar fi trebuit să ştie că, trăgînd într-un cal mort, nu cîştigă nimic. Iată că, după cîteva luni de la derularea acelui moment penibil, realitatea a demonstrat că am avut dreptate… Astăzi, măsurînd intensitatea relaţiilor stabilite la nivel central, nu se poate spune că distanţa dintre Puiu Haşotti şi Crin Antonescu s-a micşorat. Dimpotrivă. Mă tem că lucrurile stau la fel şi în ceea ce priveşte aplecarea noului preşedinte al PNL faţă de actuala conducere a nucleului liberal constănţean, cu toate că Dragomir se dovedeşte a fi un diplomat imbatabil. Armistiţiul din PNL Constanţa se prelungeşte pînă după alegerile prezidenţiale. Chiar dacă nu-i plac ochii unor vechi activişti, mă refer la cei cu funcţii importante pe plan local, Crin Antonescu este nevoit să se facă frate cu ei! Altfel, după cum bate pasul pe loc, s-ar putea să fie simplu figurant la alegerile prezidenţiale! Un al doilea moment ratat îl reprezintă episodul legat de revenirea în partid a fostului prefect Dănuţ Culeţu. La vremea respectivă, vechea gardă nu părea dispusă să accepte condiţiile impuse de Culeţu, căruia îi reproşau foarte multe lucruri. În final, şi-a arătat muşchii degeaba! Susţinut de gruparea care pune de zor lemne pe foc sub cazanul cu smoală, fostul prefect a revenit în forţă în partid! Mai mult decît atît, din cîte ştiu, ocupă, în prezent, o funcţie importantă în conducerea organizaţiei municipale Constanţa. În opinia mea, conducerea judeţeană a pierdut o verigă importantă, cunoscut fiind faptul că domnul Culeţu et comp. se numără printre cei care, după Congres, au susţinut cu vehemenţă schimbarea unor lideri. Fruntaşii liberali care au abandonat conducerea filialei municipale Constanţa au comis o mare eroare. Este, cu siguranţă, cel mai important punct pierdut de gruparea Dragomir în tentativa sa de a se menţine la putere. Într-o strategie cît de cît normală, este inadmisibil să cedezi cu atîta uşurinţă o redută extrem de importantă. Mă refer, desigur, la fosta conducere a organizaţiei amintite, care, din motive de-a dreptul puerile, şi-a dat demisia. PNL Constanţa este pe punctul de a rata o nouă ocazie de a se reforma în adevăratul sens al cuvîntului. După cum mă aşteptam, mai marii partidului nu au avut nicio reacţie faţă de declaraţiile lui Sorin Andrei, care a spus că e vremea ca PNL Mangalia să-şi recapete adevărata sa identitate. Ca să se ajungă aici, sînt necesare schimbări fundamental. Cred că PNL a ratat din nou schimbarea la faţă!