PNL şi PSRO vor bate palma pentru locale

06:33:17 / 15 Februarie 2016

POLITICA ALIANTELOR

Ce nu fac politicienii pentru a ajunge la putere , adica la ciolanul plin cu maduva . PSD se incardaseste (pardon , se aliaza) cu o parte din fostii asa zisi liberali , ex.PSD + ALDE , “ Marii liberali” cu fosti comunisti, zis si pesedisti ,ex.PNL + PSRD . Nu este ceva nou . Te aliezi cu cineva , de regula mai mic,pana treci garla . Dar se poate uneori , ca micul scorpion pe care-l duci in spate , sa te intepe mai inainte de a ajunge la mal,sau si mai sigur dupa ce va vedea ca nu s-a ales cu nimc din promisiunile facute .In fond este vorba de aliante . Ce sunt acestea si cui folosescin realitate ? Fie ca se numeste alianta sau coalitie , este vorba de un fenomen politic trecator , si de cele mai multe ori regretabil , primejdios, ba chiar dezastruos (USL) . Este o imperechere nenanturala in care rolul de capetenie il joaca ambitiile personale , iar victimele sunt intotdeauna cei de buna credinta , aceia care intra in coalitie cu intentia de a se preocupa de interesele generale ( ceea ce nu prea e cazul in Romania) . Un lucru este cert . Ceea ce se imbina in mod nenatural , este asa cum s-a dovedit pana acum , natural sa se desfaca.