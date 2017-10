PNL tânjește după putere. Însă nu are cu cine și cu ce!

17:30:10 / 08 Octombrie 2017

Noaptea mintii !

Cioflingarul asta , ametit de cine stie ce lichide , aburi , sau substante psihotrope , neavand nici tiglele pe casa , vrea sa rastoarne guvernul ! Iti patineaza mintea ! Se vorbeste despre moralitate in politica , despre respect pentru justitie , despre alte si alte lucruri importante si pe agenda nationala - USR-ul fiind singurul partid , care poate emite asemenea pretentii - iar PNL-ul se gandeste sa-i atraga pe jivinele si rapciugosii si ratatii politici de la ALDE intr-o eventuala ciocaneala pidosnica , generatoare de eventuale satisfactii ulterioare , de felul ,,ciolane pentru ai nostri'' ... Omuletul asta se afla in afara timpului . S-a alienat teribil in ultimul timp . Se lauda ca el este cel care va aduce voturi partidului , dar , ma , derbedeule , cu papagalii impotenti de la PNL , cu infractorii notorii de la ALDE , sau cu ratacitii de la PMP , sau chiar PSD , se poate vorbi despre guvernare responsabila ? Au maimutele astea capacitatea sa ofere alegatorilor o alternativa la actuala guvernare ? Nu ! Sunt prea mici pentru a se afla in fruntea tarii . Sunt niste cartofori , care isi dau cu parerea ... Atat !