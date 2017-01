PNL trebuie să renunţe la Antonescu

19:50:07 / 02 Aprilie 2014

Din Istoria Tradatorilor

Parca mai ieri la un congres al PSD.distinsul Mircea Geoana il sabota si il destituia pe Ion Iliescu din Presedinte PSD,apoi la randul lui Vitor Ponta il da jos de pe soclu si ii ia locul de prsedinte PSD,darmai ales Geoana isi da in petic la prezedentialele din 2009 cand este infrant de smecheriile lui basescu,prilej cu care pierde pentru incapatanare si presedentia senatului., Deci iata ca viata de corupt si tradator are si un sfarsit precum si un inceput., Si astfel un om mare a ajuns o carpa aruncata de colo-colo, Cat priveste pe asa zisul profesor de istorie Crinutu Antonescu , nu numai ca sa dovedit un individ fara scrupule, un dezaxat mintal si un mare tradator dupa ce USL-ul a castigat alegerile parlamentare cu o singura conditie BASESCU SA FIE DEMIS-DESTITUIT si asezat in costumul vargat de0la POARTA ALBA,iar toata clica de SMENARI din PDL sa fie trimisa in instanta si sa RASPUNDA PWENAL PENTRU RELELE PE CARE LEA ADUS ROMANIEI SI POPORULUI ROMAN., Nu sa intamplat asa; Impreuna cu Ponta in mare secret si pe ascuns au facut pact de cuabitare cu basescu si pe percurs Antonescu a RENUNTAT la USL si a trecut ca un MARE TRADATOR de partea lui basecu si acum prin orice mijloc saboteaza fatis alianta si pun la cale un diabolic plan de caderea guvernului Ponta,conlucrandsub comanda lui basescu., Concluzia si-a pierdut presedintia senatului si eventuala candidatura la prezidentiale, a ajun un barfitor si om fara valoare cu o cota de incredera sub 7%,. Cred ca este util ca incorpole intreg PNL-ul sa convoace de urgenta un congres si sa-l matrasesca la lada de gunoi pe acest tradator., Chiliman are perfecta dreptate.,