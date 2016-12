PNL, victimă sigură a unui plan băsescian?

16:01:57 / 05 Iunie 2014

???

Ghise tu esti un prost nu are nimeni treaba cu Basescu.Veniti direct in fata poporului cu subiecte concrete sa redresati tara.Ca voi ati fost toti la conducere in 25 de ani.Vati rinduit si care au furat mai mult.Trebue DNA,DIICOT,SRI si alte servici ale statului sa va ia bine la scururat si sa va ia averile si vede toata lumea cine a furat si cine e cinstit,Escrocilor Ordinari.