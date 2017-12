20:14:07 / 09 Decembrie 2017

"Și a mințit electoratul "...

Cum ia mințit ?.... Salariul min pe economie era de 1250 acum.....11 luni !....De la 1 ianuarie 2018 1900.!! Economia e pe loc UNU in UE !!!!... ACUM..In perioada basista era ... ULTIMA In Africa !!!.. Ați închis spitale și școli !!!.. PSD și ALDE le-a redeschis !!!..VOI PDL PNL CIUMA GALBENĂ ați votat contra măriri salariilor și pensiilor !!!.. PSD și ALDE -a votat PT ...Voi PDL PNL CIUMA GALBENĂ santeti contra modificărilor legilor Justiției !!!... LEGII care au dus la CREAREA STATULUI MAFIOT TICĂLOȘIT .. PSD și ALDE a votat pt schimbare !..Pt OPRIREA ABUZURILOR (abuzuri care sânt devoalate in fiecare seara de "oamenii " din interiorul acestui sistem ticăloșit MAFIOT PDL PNL CIUMA GALBENĂ )...Nu veți câștiga vreodată alegerile în România (PNL) până când nu vă veți schimba anula aceea fuziune cu mafioți PDL CIUMA Portocalie .care va FURAT identitatea și schimbat ideologia din LIBERALI in Populari .. BASISTI !!!... Fără PDL fără Țurcan Predoiu BLAGA BASISTI ÎMPUȚIȚI care au făcut parte din plutonul de execuție al lui Băsescu TRAIAN !