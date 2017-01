PNŢCD nu renunţă la Legea lustraţiei

Gheorghe Ciuhandru, membru în conducerea PNŢCD, subliniază, într-o declaraţie politică, necesitatea asanării morale a societăţii româneşti şi pledează pentru aplicarea Punctului 8 al Proclamaţiei de la Timişoara şi promovarea unei legi a lustraţiei, la 63 de ani de la 23 august 1944. Ciuhandu artă că PNŢCD nu poate uita că de la această dată a pornit şi istoria suferinţei românilor sub regimul comunist, suferinţă care este resimţită şi la 23 august 2007. El afirmă că declaraţiile electorale din 2004 s-au dovedit a fi \"doar praf în ochi\", întrucît paşii făcuţi pînă acum pentru asanarea morală a societăţii româneşti au fost ca şi inexistenţi. Oficialul ţărănist apreciază că discursul public în ceea ce priveşte regimul comunist şi securitatea este confiscat de persoane a căror carieră şi afinităţi politice nu le recomandă ca repere morale ale politicii româneşti: \"Dosariada şi aşa-zisele deconspirări la care am asistat imediat după alegerile din 2004 nu au avut alt efect decît cel de a umple paginile ziarelor, întrucît nu au fost urmate de măsuri concrete\". În favoarea urgentării adoptării Legii lustraţiei, care a fost adoptată de Senat, dar nu a înaintat de un an pe traseul procedurilor în Camera Deputaţilor, care este forul decizional, s-au mai pronunţat şi asociaţii civice, care i s-au adresat preşedintelui Camerei, liberalul Bogdan Olteanu. Liderul deputaţilor a anunţat că, din punctul său de vedere, adoptarea rapidă a Legii lustraţiei este o prioritate şi a precizat că intenţionează să supună dezbaterii publice, la Timişoara, chiar şi un proiect nou în acest sens.