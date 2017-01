PNŢCD refuză colaborarea cu partidul lui Stolojan

Conducerea PNŢCD Constanţa a organizat ieri o conferinţă de presă în cadrul căreia a fost prezentată noua conducere a partidului de la nivel naţional, aleasă la congresul extraordinar care a avut loc weekend-ul trecut. Noul preşedinte al partidului este Marian Miluţ, iar echipa sa este formată din: Gheorghe Ciuhandu (preşedinte al CNC), Adrian Ghiţă (secretar general), Aurelin Pavelescu (prim-vicepreşedinte) şi şapte vicepreşedinţi dintre care îi amintim pe Virgil Petrescu, Radu Horaţiu Munteanu, Zoie Rădulescu, Claudiu Cristea şi Marius Popovici. “A fost o luptă corectă, democratică. Cel care a înclinat balanţa în favoarea lui Marian Miluţ a fost Gheorghe Ciuhandu, care a adus 120 de voturi de la organizaţia judeţeană Timişoara şi care are mulţi alţi simpatizanţi în celelalte organizaţii judeţene. Important este că, în acest moment, avem o nouă conducere a cărui obiectiv principal este depăşirea pragului de 5% la alegerile europarlamentare de pe 13 mai”, a declarat preşedintele PNŢCD Constanţa, Liviu Scarlat. El a adăugat că, deşi nu a obţinut funcţia de vicepreşedinte al PNŢCD la nivel naţional pentru că a candidat pe o altă moţiune decît cea aleasă, va susţine deciziile noii conduceri. “Sîntem ţărănişti şi de aceea PNŢCD Constanţa va respecta noua conducere de la nivel naţional şi va duce la îndeplinirea obiectivelor stabilite de această conducere”, a adăugat Scarlat. La prima şedinţă a Biroului Naţional de Conducere de după congres, care a avut loc duminica trecută, au fost stabilite sarcinile organizaţiilor judeţene din ţară. “PNŢCD Constanţa a primit deja un plan de lucru de la noua conducere naţională a partidului, care, în plus, solicită şi o evidenţă exactă a membrilor cu funcţii în filială”, a spus Scarlat. La rîndul său, secretarul general al PNŢCD Constanţa, Tudorel Chesoi, a declarat că odată cu noul congres pentru partid s-au deschis noi oportunităţi. În plus, el susţine că PNŢCD va profita de situaţia de criză creată la nivel înalt. “PNŢCD trebuie să speculeze la maximum această oportunitate unică. Criza politică creată din cauza celor două partide aflate la putere favorizează reapariţia PNŢCD în primul plan al vieţii politice actuale. Pe noi electoratul ne-a sancţionat mai mult decît meritam”, a declarat Chesoi.

Pe plan local, PNŢCD are planuri mari. Scarlat a declarat că filiala pe care o conduce îşi propune să obţină locul şapte în clasamentul electoral pe judeţe, după ce, în 2004, nu a reuşit să se claseze decît pe locul nouă. În ceea ce priveşte alegerea europarlamentarilor, care va avea loc în mai, PNŢCD Constanţa are deja o propunere în persoana lui Cristian Fulger, nepotul lui Corneliu Coposu. Ţărăniştii constănţeni au declarat că ar dori ca cealaltă propunere să fie Marie Roze Mociorniţa, dar că, din păcate, nu au reuşit încă să o contacteze. În altă ordine de idei, Scarlat a declarat că PNŢCD îi va primi în partid pe toţi foştii colegi de bună credinţă care doresc să li se alăture în încercarea lor de a reveni la guvernare. “Ne-am decis să nu mai ţinem cont de ranchiună şi să uităm că anumiţi membri de partid nu au făcut foarte mult bine PNŢCD-ului. Facem apel către toţi vechii ţărănişti de bună credinţă să revină la noi, pentru ca să readucem partidul acolo unde îi este locul”, a spus Scarlat. El a adăugat faptul că agreează, în continuare, ideea de a colabora cu celelalte partide creştin-democrate şi că va propune conducerii centrale să se deschidă spre aceste formaţiuni politice. Cu toate acestea, reprezentanţii PNŢCD au afirmat că nu îşi doresc o colaborare şi cu partidul lui Theodor Stolojan.