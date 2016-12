POARTA ALBĂ - Reţeaua de apă şi canalizare mai are nevoie de un aviz

Poarta Albă este una dintre comunele de la nivelul judeţului Constanţa interesate de accesarea fondurilor europene pentru proiectele la nivel local. Primarul comunei, Vasile Delicoti, a declarat că, în prezent, pentru proiectul de apă şi canalizare, în valoare de 2,5 milioane de euro, mai are nevoie doar de avizul final pentru reţeaua de apă şi canalizare. „De la bugetul local vom aloca 600.000 de lei pentru asfaltarea a trei km de drum. De asemenea, sîntem în prezent în faza aprobării studiului de fezabilitate pentru un proiect de construire a unei grădiniţe, proiect a cărui valoare este de aproximativ 1,6 milioane lei. Aici avem acum o problemă, pentru că trebuie să vedem pe ce măsură vom depune acest proiect. Din informaţiile pe care le am, vechea măsură din cadrul Programului Operaţional Regional de unde puteam obţine finanţare pentru grădiniţă a fost modificată, fonduri fiind alocate doar pentru reabilitări, nu şi pentru imobile noi. Noi aşteptăm deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru a putea depune în primul rînd proiectul pentru apă şi canalizare“, a declarat Vasile Delicoti. El a mai spus că este încă în aşteptarea finanţării pentru proiectul „Sală de sport“. „Nu înţeleg de ce ne dă aşa de greu finanţarea. Proiectul este pregătit, aşteptăm doar banii de la Compania Naţională de Investiţii. De exemplu, de la Ministerul Mediului am obţinut toate avizele pentru parcul pe care vrem să îl facem, cu fonduri de la Mediu. Pentru proiectul parcului din Poarta Albă nu mai avem nevoie decît de hotărîrea de Guvern şi dăm drumul la lucrări“, a spus primarul din Poarta Albă. Acestea ar fi cîteva proiecte importante ale administraţiei din Poarta Albă. Edilul comunei are în vedere ;I demararea şi finalizarea altor proiecte, susţinute financiar cu fonduri de la bugetul local. „Sînt cîteva proiecte mici pe care le putem suporta din propriul buget. Înfrumuseţarea localităţii, întreţinerea spaţiilor verzi sînt proiecte care primesc bani de la bugetul propriu al comunei“, a explicat Delicoti.