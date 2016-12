„Poate că Guvernul pare stufos, dar o să-şi facă treaba”

Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, a declarat, vineri, că noul Executiv poate părea stufos, însă dacă fiecare îşi vede de „felia lui de responsabilităţi”, cu siguranţă Guvernul o să-şi facă treaba. „Domeniile de activitate sunt foarte mari, rămânerile în urmă sunt destul de serioase şi atunci este greu să crezi că un om poate cuprinde foarte, foarte, foarte multe lucruri”, a declarat Oprescu. În altă ordine de idei, Sorin Oprescu a spus că nu ia în calcul o candidatură la preşedinţia României. „Să fiu eu sănătos pentru a duce la bun sfârşit planurile pe care le am pentru Capitală, iar când voi fi bătrân şi mă voi plimba cu nepoţii, să le pot arăta ce am făcut. Mie întotdeauna mi s-a spus până în 45-48 de ani: „băi, Oprescule, tu eşti o tânără speranţă”. Atât m-am plictisit de chestiunea asta încât, dacă am fost o speranţă la tinereţe, sunt o certitudine la bătrâneţe”, a spus Oprescu. (R.N.)