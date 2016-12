„Poate că soţul meu trăia acum, dacă era grec sau american!“

„Ultimul om care se salvează de pe o navă aflată în pericol este comandantul“, spunea, cu maximă convingere, Dorel Iftodi. Ca dovadă pentru altruismul după care şi-a ghidat viaţa, a salvat sufletele a 16 marinari, în anul 1997, după ce nava sa a fost lovită în plin de un tanc petrolier. Din păcate, însă, 16 ani mai târziu, omul privit ca un erou de toţi cei alături de care a lucrat a fost lăsat, aşa cum spun membrii familiei, să moară cu zile la bordul unei nave. Ca un „blestem“ al salvatorilor, atunci când viaţa lui a fost în pericol, deciziile secundului şi ale armatorului „Star Bulk“ nu i-au dat nicio şansă să supravieţuiască. Tragedia a avut loc la sfârşitul anului trecut, în timp ce nava pe care era comandant, „Serenity I“, se afla în marş în apropierea coastei Braziliei. „A plecat de acasă pe 14 noiembrie, la Atena, pentru un briefing, având în vedere că era pentru prima dată când pleca la bordul unei nave a companiei „Star Bulk“. Pe 20 noiembrie a ajuns în Sao Paulo, în Brazilia, la navă. Era într-o stare de sănătate foarte bună pentru cei 54 de ani ai lui, era o fire sportivă şi plină de energie. Ultima dată am vorbit cu el pe 29 noiembrie, când mi-a spus că a avut câteva zile grele, în care a muncit foarte mult. După această dată nu am mai primit niciun semn de la el, lucru care nu îl caracteriza. Pe 5, 6 şi 7 decembrie am primit câte un apel scurt de pe telefonul navei. Pe 7 decembrie am sunat înapoi, dar nu mi-a răspuns nimeni“, a povestit soţia lui Dorel Iftodi, Carmen Iftodi.

MORT ÎN BRAZILIA Vestea teribilă a venit patru zile mai târziu. „Pe 11 decembrie, cei de la „Nemo Shipping“, firma care intermediase contractul, au venit şi m-au anunţat că a fost deviat cursul navei pentru că soţul meu se simţea rău. Nava plecase din San Nicolas, Argentina, spre Rotterdam, Olanda. Am cerut detalii despre agent şi spitalul unde trebuia să ajungă, iar o oră mai târziu m-au sunat şi mi-au spus că soţul meu a murit. A fost declarat mort, pe navă, de către un medic în momentul în care aceasta a ajuns în rada portului Recife, Brazilia“, a declarat Carmen Iftodi. Au urmat apoi zile fără somn în care familia a încercat să afle de la autorităţi şi de la armator din ce cauză Dorel Iftodi şi-a pierdut viaţa şi de ce soarta lui a fost tratată cu nepăsare. În ciuda zecilor de adrese trimise, familia nu are nici măcar până în prezent un răspuns, fie el chiar şi pe cale neoficială, din partea armatorului. Scrisorile şi cererile trimise către „Star Bulk“ au fost ignorate. Aceeaşi soartă a avut-o şi solicitarea trimisă în acest sens de redacţia noastră. Am fost înştiinţaţi doar că „în cel mai scurt timp veţi primi un răspuns“. Misterul care învăluie moartea comandantului român ridică multe semne de întrebare faţă de modul în care au fost gândite deciziile care ar fi trebuit să-l salveze, dacă a primat viaţa sau economia marşului.

ULTIMELE ORE Cu ajutorul frânturilor de informaţii obţinute de la reprezentanţii Ambasadei României din Brazilia şi pe baza datelor apărute în presa locală, familia a reuşit să refacă ultimele ore din viaţa lui Dorel Iftodi. „Membrii echipajului au declarat că, pe 9 decembrie, soţul meu nu a coborât la micul dejun, apoi nici la prânz. Abia seara, pe la ora 19.00, au format o comisie şi s-au dus în cabină. A fost găsit în stare de inconştienţă. Băiatul care făcea curat a spus că a fost în camera lui de trei ori în ziua respectivă şi că de fiecare dată l-a găsit dormind, că sforăia sănătos, însă în aceeaşi poziţie. Nu ştiu cine l-a văzut ultima dată în viaţă. Au sunat apoi armatorul, care a decis ca nava să fie deviată spre cel mai apropiat port, Recife, unde au ajuns abia a doua zi, în jurul orei 16.00. Au găsit un om în comă, iar tot ce au făcut a fost să îi pună o mască cu oxigen. Consider că i s-a refuzat orice ajutor medical. Nu ştiu dacă soţul meu putea să mai trăiască dacă era ajutat la timp, dar trebuiau să îi acorde acest drept. Dacă era grec, american sau olandez, cred că s-ar fi găsit un elicopter care să îl salveze. Românii sunt priviţi doar ca fiind buni de muncă şi atât. Zona este împânzită de platforme petroliere cu servicii de salvare pe mare foarte bine dezvoltate, însă armatorul a omis total acest lucru“, a spus Carmen Iftodi. Ancheta efectuată de Poliţia Federală din Brazilia a arătat că moartea românului nu a fost violentă, iar navei i s-a permis să îşi continue voiajul după trei zile. Din cauza birocraţiei, mai exact a nepăsării autorităţilor, Dorel Iftodi a fost adus acasă abia pe 27 februarie.