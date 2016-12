Poate decide Blaga demiterea lui Băsescu?

Declaraţiile din ultima perioadă a liderilor opoziţiei referitoare la o eventuală suspendare a preşedintelui Traian Băsescu au pus pe gânduri pe mulţi dintre pedelişti. Pentru un astfel de demers opoziţia are nevoie de 236 de voturi, insuficient dacă ne gândim că în prezent celor din USL le lipsesc cam 18 voturi. În aceste condiţii conducerea PDL consideră că demersul opoziţiei, dacă se va materializa, va fi un eşec. Preşedintele PDL, premierul Emil Boc, a declarat duminică la TVR că demiterea lui Traian Băsescu are “şanse zero de reuşită”. “Din punct de vedere tehnic şi procedural, nu există niciun pericol, deoarece în Coaliţia de guvernare nu există nicio fisură, iar majoritatea parlamentară care îl susţine pe Traian Băsescu este consolidată”, a declarat Emil Boc. Totodată, premierul i-a acuzat pe liderii Opoziţiei, Crin Antonescu şi Victor Ponta, de “iresponsabilitate politică”. “Victor Ponta şi Crin Antonescu aleargă spre noi culmi ale iresponsabilităţii politice. Demersul lor demonstrează incapacitatea lor de a înţelege politica şi democraţia. Au primit o lecţie în 2007, dar nu s-au lecuit”, a spus Boc. Ceea ce actualul premier nu a luat în calcul este noua poziţie a lui Vasile Blaga de la Senat. Ca preşedinte al Senatului, Vasile Blaga a reintrat în viaţa politică, după ce Traian Băsescu şi Emil Boc au încercat, şi pe alocuri au reuşit să-l marginalizeze pe “buldog”. Revenirea lui Blaga pe scena politică poate fi un semnal de alarmă pentru Boc şi Băsescu, având în vedere că Blaga poate oferi opoziţiei voturile necesare pentru ca demersul de suspendare a lui Băsescu să treacă de Parlament. Este un scenariu posibil, având în vedere că suspendarea lui Băsescu ar însemna propulsarea lui Blaga către un mandat interimar la Cotroceni. Mergând pe acest scenariu, Blaga poate scăpa atât de Băsescu cât şi de Emil Boc folosindu-se de opoziţie. Cât priveşte voturile necesare opoziţiei pentru suspendarea lui Băsescu, Vasile Blaga mai are încă mulţi parlamentari care îi sunt alături în bilele cărora ar putea sta soarta lui Băsescu. Putem spune astfel că prin declaraţiile de duminică, Emil Boc a încercat să se convingă singur că opoziţia nu poate răsturna regimul Băsescu-Boc.