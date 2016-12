Poate-i mai bine-aşa

Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la anii de liceu, nu-mi zboară gândul nici la ”smotocei”, nici la nostalgii lirice. Am nişte amintiri confuze. Pentru conformitate: am terminat liceul în \'85. Toţi eram cu gândul la admiterea la facultate, iar concurenţa, pe vremea aia, era acerbă: patru, şapte, paişpe pe-un loc, în unele locuri! De terminat liceul, îl termina aproape toată lumea. N-am să spun că am fost o generaţie excepţională, dimpotrivă: imediat după noi, cu un an în urmă, veneau ”decreţeii”, care erau într-adevăr ”varză”, la carte. Deci, am avut şi ”loaze”, o grămadă, deşi am intrat cam toţi, pe la câte-o facultate. Dar sistemul era ca atare: multe licee, şcoli profesionale din ce în ce mai puţine, un bacalaureat-simulacru. Adevăratul test era intrarea (sau nu) la facultate.

Sistemul de învăţământ din România a suferit, în ultima sută de ani, multe, chiar prea multe transformări. La urma urmei, nu suntem Marea Britanie, în materie de tradiţie. Şcoala generală şi facutatea au rămas cam acelaşi lucru, dar convulsiile majore au fost în sistemul gimnazial. Maică-mea îmi spunea că, pe vremea ei, nu oricine termina liceul, şi era mai bine-aşa. Din generaţia mea, cele imediat anterioare şi cele de azi, foarte recente - aproape toţi au terminat o facultate!? Alţii zic că aşa e mai bine, că nivelul de pregătire să fie cât mai înalt, să aibă şi vânzătoarea din colţul străzii sau piţipoanca-fotomodel o Psihologie, ceva, absolvită. În realitate, şi pe vremea mea, şi acum, se trece prin liceu şi prin facultate ca gâsca prin apă. Puzderiile de ”particulare” se-nghesuie să colecteze taxe de şcolarizare şi să vândă subiecte de examen de sesiune, pe alese. Calci pe ”doctori”, ca pe dude!

De câţiva ani, nu contează sub ce guvernări, rezultatele la Bacalaureat sunt catastrofale. Unii le pun pe seama subiectelor zbanghii, alţii pe seama camerelor de supraveghere, alţii - pe seama haosului şi devălmăşiei din reforma perpetuă şi incoerentă a învăţământului românesc. Toţi au dreptate. Puţini însă o pun şi pe seama (şi-aici o să vorbesc ca bunicu\' retrograd!) superficialităţii ultimelor generaţii, în sine. Copii dezabuzaţi, alienaţi, care nu mai citesc o carte, stau cu capu\' în jocuri pe calculator toată ziua sau în cluburi şi ”lounge”-uri, în vreme ce sălile teatrelor, muzeelor, bibliotecilor sunt goale. Iar la minime cunoştinţe de cultură GENERALĂ sunt ”praf”! O să se spună că generalizez. Dar 50% nepromovabilitate la Bacalaureat ce înseamnă?

E bine ca toată lumea să facă liceul, să termine 12 clase, obligatorii. Dar poate nu-i foarte ”ok” ca toţi aceşti absolvenţi (fără diplomă) să aibă dreptul să se înscrie automat (nici măcar să mai dea admiterea, ca pe vremuri!?) la facultăţi şi să îmbogăţească ”particularele”. Poate-i mai bine-aşa. Sau poate (de fapt, cu siguranţă), e doar o părere.