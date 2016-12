Pod de piatră pe Marte

Aparatul american Mars Reconnaissance Orbiter a descoperit pe Marte o construcţie neobişnuită, care seamănă cu un pod. Oamenii de ştiinţă americani presupun că podul a apărut pe locul în care pe vremuri şerpuia o sursă de apă. Existenţa apei pe Planeta Roşie a fost probată de mai multă vreme. În plus, în luna iunie a acestui an, astronomii NASA au descoperit, pe câmpia din nordul Marte, urmele unei mări cu diametrul de peste 2.000 de kilometri şi adâncimea de opt kilometri. Astronomii de la Universitatea Colorado cred că pe Marte a existat chiar un ocean, ce se întindea pe circa 36% din suprafaţa planetei. Un alt grup de oameni de ştiinţă americani înclină să creadă că podul menţionat s-a format sub influenţa deplasării rocilor de pe Marte. Savantul rus Aleksandr Rodin, de la Institutul de Cercetări Spaţiale de pe lângă Academia de Ştiinţe a Rusiei, a avansat o altă versiune. În opinia sa, acum circa 2,5 miliarde de ani, când au erupt vulcanii de pe Marte, lava s-a scurs într-un tunel subteran, care s-a răcit cu timpul, iar vânturile şi procesele tectonice i-au distrus structura. Podul descoperit pe Marte ar fi o rămăşiţă a acelui tunel de lavă.