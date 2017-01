Podeţe moderne la Moviliţa şi Biruinţa

Cu toate că, pînă anul trecut, în satele Biruinţa şi Moviliţa din comuna Topraisar nu a mai existat pericol de inundaţii de mai bine de 30 de ani, ploile din 2005 au determinat administraţia locală să ia în calcul această posibilitate. Prin urmare, autorităţile locale au elaborat un proiect în baza Ordonanţei 7/2006, de reabilitare a 11 podeţe peste dereaua care traversează aceste localităţi, documente care au fost depuse Cancelariei primului ministru pentru verificare. Potrivit primarului comunei, Gheorghe Stelian, valoarea totală a proiectului este de 17 miliarde de lei. “Cele două localităţi trebuie scoase de sub efectul inundaţiilor. Pînă anul trecut nu am mai avut inundaţii, dar atunci am realizat că trebuie să facem acest proiect“, a declarat primarul Ghe. Stelian. El a mai spus că cele 11 podeţe care există în satele Biruinţa şi Moviliţa sînt, de fapt, construcţii empirice, realizate înainte de anul 1989, care nu mai pot face unor eventuale inundaţii. “Podeţele sînt reprezentate de fapt de nişte tuburi pe care a fost pusă piatră. Noile podeţe vor duce la degajarea căilor de comunicare şi la îmbunătăţirea circulaţiei către terenurile agricole şi ferme. În Biruinţa, dereaua face legătura între satul vechi şi cel nou“, a mai spus Stelian. Administraţia locală din Topraisar mai are în vizor reabilitarea drumurilor din comună şi construirea unui sistem de canalizare şi staţie de epurare în satul Potîrnichea.