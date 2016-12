Podul de la Butelii cedează sub greutatea tirurilor

Primăria Constanţa a fost obligată să închidă podul IPMC pentru traficul greu. Decizia a fost luată în baza concluziilor studiului pe care l-a comandat anul trecut. În urma acestei decizii, traficul greu a fost redirijat pe podul de la Butelii. Problemele podului IPMC au fost ridicate de mai multe ori de autorităţile locale, însă cei responsabili, Guvernul şi Ministerul Transporturilor, nu au dorit să facă nimic în acest sens. “Odată cu venirea la putere a portocaliilor, finanţarea a fost sistată complet. În nenumărate rânduri am avut discuţii cu reprezentanţii Guvernului, le-am explicat importanţa acestui pod, am încercat transferarea lui, am avut cinci şedinţe şi hotărâri de Consiliu Local ca să transferăm podul către Ministerul Transporturilor, dar toate în zadar”, declara primarul Radu Mazăre în urmă cu două săptămâni. El avertiza că redirijarea traficului greu pe alte rute înseamnă distrugerea acestora. Acest lucru a început deja să se întâmple. Podul de la Butelii, pe unde circulă acum tirurile spre şi dinspre Portul Constanţa a început să dea primele semne de slăbiciune. Autorităţile locale au constatat deja primele gropi şi refulări ale asfaltului. “Aşa cum era de aşteptat, au apărut primele semne de slăbiciune la podul de la Butelii care oricum trebuia să intre în reparaţii. Am analizat situaţia la faţa locului. Cele mai îngrijorătoare probleme sunt refulările de asfalt create de tirurile care trec în prezent pe acolo. Vom analiza situaţia şi vom decide dacă podul va intra în reabilitare anul acesta sau anul viitor”, a declarat directorul SCIL Confort Urban, Claudiu Rădulescu. Până când autorităţile locale vor găsi soluţiile necesare, poate că guvernanţii ar trebui să analizeze şi ei serios această problemă, pentru că, prin închiderea podului IPMC şi a podului de la Butelii, traficul greu spre portul Constanţa se va face cel mai probabil prin… Bulgaria. Poate fi considerată indiferenţa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii faţă de podul tranzitat de tirurile de la nivel naţional un atentat la siguranţa naţională? Din punct de vedere economic vorbind…