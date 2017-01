Podul din parcul Tăbăcărie va intra în reabilitare

12:33:00 / 31 August 2014

constanta

Adevarul este ca parcurile din constanta sunt cele mai urate parca trebuia reabilitat tot parcul asa se lauda primaria , mai ales viceprimarul care da din gura da nu se vede nimic . si parcul arheologic care e la doi pasi de primarie arata ca dupa razboi sa le fie rusine , uitativa sau nu vedeti cum arata si centru orasiului ca tie scarba sa mai spui ca orasiul asta mai are si el centru sa mai lase dracu mamia sa se ocupe de orasi ca nici trotuare nu mai avem . ce sa vada un turist in constanta nimic ,gropi in trotuare, parcuri murdare, un centru mizerabil plin de mizerie , cabluri care atarna pe toti stalpi cred ca santem ultimul orasi care mai avem cabluri pe stalpi, si un muzeu arheologic de pe care ainceput sa cada bucati din fatada.sa le fie rusine cu un astfel de orasi si pe deasupra si turistic . cand o sa dispara si tigania din fata gari apus vaporul cadecor si nu au fost in stare sa puna o floare sau niste gazon sa fie si placut ochiului e bine ca stau oameni sub el la umbra , nimic nu se face cu cap totul numai de mantuiala si sa ia ochi la oameni si asta pe bani nostri in statia de autobuze de la gara sa unplut de tarabe asa intampina primaria constanta turisti care vin cu trenul iasi spune lui mazare sa se duca la CRIOVA sa vada si el cum este acolo si cum este organizat si ce frumos se vede bulevardul principal din fata gari care duce spre centru orasiului nai sa vezi tarabe prin statiile de autobuz si nici taxiuri cara blogheaza iesirille din gara cade perimetrul din zona gari este fara cuvinte o mizerie de nedescris plin de caini maidanezi ,de bisnitari , autogara este la pamant primaria poate sa ia masuri dar domnului FAGADAU nui prea pasa ei traiesc in mamaia ar trebui sa fie vice primarul mamaiei si CEZAR primar si roma antica era pe vremea aia mai frumoasa si civilizata decat constanta lui mazare imparat.