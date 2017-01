Podul IPMC, cedat din nou Transporturilor

Dezbaterile privind podul IPMC au revenit pe masa Consiliului Local Municipal Constanţa. În cadrul şedinţei ordinare de ieri, consilierii au aprobat, pentru a patra oară, transmiterea Pasajului Rutier Filimon Sârbu (pod IPMC) din domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului Local al Municpiului Constanţa în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. “Pe 1 martie am fost în audienţă la ministrul Anca Boagiu pentru a avea o discuţie referitoare la podul IPMC. Ţinând cont de faptul că lucrările la varianta Constanţei nu sunt în grafic şi că există posibilitatea ca, la un moment dat, să se înceapă lucrările la digul de larg, iar potrivit estimărilor, la fiecare trei minute să treacă câte un camion, am dorit să prezint situaţia podului IPMC. Ministrul mi-a spus că nu îmi dă scris nimic, dar mi-a spus să fac din nou solicitare, cu promisiunea că va reabilita podul. Ţinând cont de proiectul conexat privind realizarea digului de larg, s-ar putea să avem sorţi de izbândă”, a declarat viceprimarul Decebal Făgădău. În urmă cu mai bine de o lună, primarul Constanţei, Radu Mazăre, îi prezenta premierului Emil Boc situaţia podului IPMC. La vremea respectivă, Boc s-a arătat interesat de subiect şi a solicitat rapid o informare completă. Din păcate, până în prezent, nici premierul Boc şi nici ministrul Boagiu nu s-au arătat interesaţi de reabilitarea podului. Problema mult mai gravă este aceea că podul Cumpenei (pod Butelii), pe unde este deviat traficul greu, va intra în reabilitare după ce, în ultimul an, s-a deteriorat din cauza traficului greu. “Atât podul IPMC cât şi podul Cumpenei sunt de interes naţional şi trebuie reabilitate cu bani de la bugetul de stat. Dacă închidem şi acel pod pentru traficul greu nu o să mai putem circula în Constanţa din cauza tirurilor”, a declarat primarul Radu Mazăre.