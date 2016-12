Podul IPMC, gata în februarie

Sâmbătă, 18.01.2014, reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Constanţa au închis podul IPMC pentru traficul rutier timp de trei ore, între orele 10.00 şi 13.00, pentru montarea unei grinzi metalice de susţinere. “În luna decembrie a anului trecut a fost montată prima grindă metalică din cele patru pe care trebuie să le instalăm. Am profitat de vremea favorabilă atât din luna decembrie, cât şi din acest început de an. Sperăm ca vremea să ţină cu noi, iar la sfârşitul lunii februarie să putem monta şi ultimele două grinzi metalice de susţinere. În cazul în care vremea nu ne va permite, vom amâna montarea grinzilor pentru câteva zile”, a declarat directorul DRDP, Marin Dima. El a precizat că, în intervalul orar în care podul a fost închis pentru executarea lucrărilor, nu au existat probleme. “Participanţii la trafic au înţeles motivele pentru care s-a închis podul şi au ales variante ocolitoare. Noi ne-am încadrat perfect în timp şi am decis redeschiderea podului imediat după ora 13.00. Le mulţumim reprezentanţilor Poliţiei Locale Constanţa care ne-au ajutat prin dirijarea traficului”, a spus directorul DRDP.