Podul IPMC, iluminat cu leduri

09:10:20 / 14 Februarie 2015

Din noiembrie in mai

In septembrie 2014 autoritatile spuneau: Partea nouă a podului IPMC a fost deschisă traficului rutier, pe sensul de mers dinspre cartierul Palas. În schimb, partea veche a podului, dinspre CET, a fost închisă pentru lucrări de reamenajare, urmând să fie turnat un nou covor asfaltic şi să înlocuiască balustradele. Lucrările ar trebui să se finalizeze în noiembrie. Acum termenul a ajuns in mai .In contractele pe care le face Primaria nu sunt trecute si clauze de depasire a termenului de finalizare ?