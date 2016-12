Podul IPMC, închis traficului greu

Podul IPMC va fi închis traficului greu începând cu 8 iulie. Decizia a fost luată de Primăria Constanţa în baza concluziilor studiului pe care l-a comandat anul trecut. Istoria podului datează de la începutul anilor 2000, când municipalitatea a realizat problemele de structură pe care le are podul, convingând la acea vreme Guvernul să aloce fonduri pentru reabilitarea lui. Banii au fost alocaţi, lucrările s-au desfăşurat conform graficului până în iarna lui 2004, când la guvernare s-au instalat confortabil portocaliii. “Odată cu venirea la putere a portocaliilor, finanţarea a fost sistată complet. În nenumărate rânduri am avut discuţii cu reprezentanţii Guvernului, le-am explicat importanţa acestui pod, am încercat transferarea lui, am avut cinci şedinţe şi hotărâri de Consiliu Local ca să transferăm podul către Ministerul Transporturilor, toate inutile. Am atras atenţia că podul se va prăbuşi dacă nu îl vom repara. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu patru luni, când s-a rupt o bucată din pod”, a declarat primarul Radu Mazăre. Toate eforturile autorităţilor locale au fost în zadar pentru că cei cu adevărat responsabili, guvernanţii, aveau de dat din banii publici către alte judeţe, unde trebuia să răsplătească susţinerea unora din campaniile electorale. Aşa s-a ajuns ca, vineri, primarul Mazăre să anunţe că este necesară închiderea podului pentru traficul greu. „În expertiză ne este atrasă atenţia că trebuie să sistăm traficul greu pe acest pod. Ca urmare a acestui lucru, l-am înştiinţat pe ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, că, începând de joi, 8 iulie, sistăm traficul greu pe acest pod, fiind redirecţionat pe alte străzi, pe care bineînţeles că le va face praf, urmând ca tirurile să treacă peste un alt pod, cel cunoscut sub denumirea de Podul de la Butelii”, a afirmat Mazăre. Aici intervine o altă problemă. Având în vedere că şi podul de la Butelii nu se află într-o stare tocmai bună, fiind capabil să suporte traficul greu doar un an, municipalitatea va fi nevoită să sisteze şi acolo traficul greu pentru a evita un eventual dezastru. „În aceste condiţii, se va ajunge în Portul Constanţa prin Bulgaria! Îmi pare rău că am ajuns la această soluţie. Guvernul a dat bani pentru patinoare la Braşov, pentru trotuare la Cluj, pentru fel de fel de trăsnăi în toată ţara, fără a dori să dea vreun ban pentru acest pod care este podul României, nu-i al lui Mazăre şi nici al constănţenilor”, a spus Mazăre. Potrivit primarului, toate instituţiile au fost înştiinţate despre decizia Primăriei. „Am înştiinţat şi poliţia, căreia i-am solicitat să trimită agenţi aici pentru a redirecţiona traficul greu. Le-am prezentat şi expertiza pe care am comandat-o, pentru ca în cazul în care nu participă la redirijarea traficului să răspundă penal pentru o eventuală prăbuşire”, a adugat Mazăre. Pentru reabilitarea podului IPMC ar fi nevoie de peste 10 milioane de euro, bani pe care Primăria Constanţa nu îi are. În primul rând ar fi necesare aproximativ 4 milioane de euro pentru repararea părţii unde lucrările au fost sistate în 2004. Restul sumei ar fi necesar pentru repararea celeilalte părţi a podului pe care Primăria a asfaltat-o în această primăvară. „Toate podurile din România au primit alocare de bani de la Guvern, mai puţin Constanţa. Asta este viaţa. În ultimii şase ani de când conduc România onor Băsescu şi Guvernul lui, nu am primit niciun răspuns la solicitările noastre”, a încheiat Mazăre.