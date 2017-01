Podul IPMC, lăsat baltă de Guvernul liberal

Podul IPMC a fost trecut din nou pe lista proiectelor abandonate de către Ministerul Transporturilor (MT). Cel puţin asta dovedeşte o adresă remisă Primăriei Constanţa de directorul general din Minister, Cristian Duică. Culmea, refuzul guvernanţilor de a finanţa reabilitarea podului vine la un an după ce însuşi ministrul Transporturilor, liberalul Ludovic Orban, a promis că va asigura sumele necesare pentru lucrări. Primarul Radu Mazăre a afirmat ieri, într-o conferinţă de presă, că dacă nu se va interveni pentru consolidarea infrastructurii podului, este posibil să se ajungă chiar şi la închiderea lui pentru traficul auto. „Anul trecut am discutat cu ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, probleme legate de infrastructura Constanţei. Una dintre probleme era legată de acest pod, a cărui reparaţie am început-o pe vremea Guvernului PSD, cînd ne-a fost aprobată finanţarea de 120 de miliarde de lei, de către ministrul Mitrea. Tot în legislatura trecută au fost alocate 30 de miliarde dar, după schimbarea Guvernului, s-a stopat lucrarea şi au rămas restanţe de plată de aprox 13 miliarde de lei. Între timp, podul s-a degradat. Acum un an, Orban spunea că va găsi o soluţie să continue finanţarea la acest pod, afirmînd că lucrările de infrastructură din Constanţa au fost sistate pe motive politice de către democraţi şi că el nu are de gînd să continue această blocadă. Spunea că ne va ajuta să facem şi şoseaua de coastă şi orăşelul lacustru”, a spus Mazăre.

Primăria a predat de trei ori podul, dar Ministerul a refuzat să îl preia

Primarul a explicat că municipalitatea a făcut toate demersurile pentru a trece podul în administrarea MT, aşa cum ceruse Orban. „Am dat trei hotărîri de Consiliu Local prin care am transferat administrarea podului şi am aşteptat un an ca Ministerul să facă ceea ce a promis ministrul Orban. În scrisorica venită la Primărie se afirmă că Ministerul nu finanţează decît lucrări de interes naţional şi că podul nu se poate finanţa pentru că lucrările începute s-au degradat şi nu poate fi evaluată starea tehnică a obiectivului. Este o aberaţie! Acest pod leagă două drumuri de interes naţional, iar noi am făcut o expertiză tehnică în martie 2008, care arată exact în ce situaţie se află podul. Bineînţeles, acum lucrările sînt mai scumpe decît în urmă cu patru ani, pentru că s-au degradat. Lucrările costă acum patru milioane de euro, bani pe care, din păcate, municipalitatea nu îi are, nu au fost prevăzuţi în buget. Singura soluţie pe care o avem acum este să aşteptăm alegerile şi să sperăm că se va schimba Guvernul şi ulterior, că vom reuşi să finanţăm acest pod. Am văzut în România numeroase hotărîri de Guvern prin care se finanţează astfel de lucrări. La Cluj şi la Braşov s-au finanţat inclusiv bulevarde şi şosele din oraş, nu un pod care face legătura între două drumuri naţionale. Sperăm să intrăm la Guvernare şi să dăm bani şi pentru Constanţa”, a afirmat Mazăre. El a adăugat că, în cazul în care Ministerul va refuza în continuare să finanţeze lucrările şi nu se va schimba Guvernul la toamnă, vor fi căutate şi alte soluţii: „Este foarte greu. Primăria cheltuie la lucrările de infrastructură pentru primul cartier de locuinţe, pe care le vom inaugura peste două săptămîni, 4,5 milioane euro. Vom vedea dacă putem face un împrumut, dar am înţeles că guvernanţii vor să diminueze iar cota de îndatorare a bugetelor locale la care pot ajunge autorităţile publice. Sîntem într-o situaţie foarte critică în ce priveşte acest pod, dar nicio autoritate publică nu a băgat 4 milioane de euro într-un pod care leagă două drumuri naţionale!”.

Obiectivul rutier ar putea fi închis circulaţiei dacă nu se încep reabilitările

În scrisoarea remisă Primăriei, Duică susţine că Ministerul este ocupat acum cu finanţarea centurii de ocolire a oraşului Constanţa, care ar costa 20 de milioane de euro. În replică, primarul Constanţei a declarat: „În proiectul privind centura de ocolire a Constanţei nu s-a întîmplat nimic, deşi demersurile fuseseră începute de pe vremea ministrului Mitrea. Au trecut patru ani şi nu am văzut vreo cărămidă pusă pe acea centură sau vreun metru pătrat de asfalt. Cu alte cuvinte, tot ceea ce a promis Orban acum un an a fost apă de ploaie. Nişte panglicari, liberalii ăştia! Mai sînt şi proiectele de infrastructură turistică pe care trebuie să le rezolvăm. Am fost la Alexandria, în Egipt, şi în acel oraş este o şosea de coastă de 24 de kilometri lungime, cu 12 benzi: şase dus, şase întors. Iar noi ne chinuim de patru ani să facem o amărîtă de şosea cu o bandă dus şi una întors!”. În momentul de faţă, podul a rămas în aer din punct de vedere al statutului juridic. Consiliul Local a aprobat trecerea podului în administrarea MT, iar Guvernul trebuia să adopte o hotărîre prin care să îl preia în administrare. Mazăre a afirmat că îi va mai remite o adresă lui Orban prin care să îi solicite finanţarea proiectului, dar s-a arătat rezervat în ce priveşte reuşita demersului după ce, timp de un an, Orban nu a realizat nimic din ce a promis la Constanţa. Infrastructura podului este foarte degradată. Primăria a turnat un strat de asfalt pentru a-l menţine circulabil, dar calea de rulare are nevoie de reparaţii urgente. Pe acest pod circulă zilnic 3.500 de tiruri şi camioane. „Dacă nu intervenim, va apare riscul de prăbuşire a podului şi vom opri circulaţia”, a mai spus Mazăre.