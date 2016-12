Podul IPMC și alte obiective rutiere, redeschise până la vară

07:37:19 / 23 Aprilie 2015

Ca la noi la nimeni

In sfarsit autoritatile si-au dat seama ca descarcarea autostrazii in Dn 3 a fost facuta gresit , era un adevarat pericol pentru circulatie. Intersectia Tomis cu Soveja este cea mai aglomerata insa nu se ia nici o masura .Degeaba iti permite semaforul intermitent sa faci dreapta ca banda este ocupata Pe bd Tomis exista posibilitatea sa se largeasca calea de rulare la 3 benzi la intersectia cu Soveja ,asfel multe masini ar putea iesi din intersectie cand semaforul este rosu.Practic soferii ar face dreapta pe Soveja-Adamclisi si ar ajunge la Brotacei fara a mai sta la stop de 2-3 ori. Alta stupizenie la intersectia Soveja -Hasdeu este linie continua daca s-ar permite ,cum era inainte, masinile care vin din Tulcei, cele care vin pe Tomis ar putea prin Hasdeu sa iasa in Lapsuneanu .Prin interzicerea de a face stanga pe Hasdeu toate masinile care vin din Tomis Nord zona Tulcea ,Badea Cartan sunt obligate sa treaca pe la stopul de la intersectiea Tomis -Soveja.